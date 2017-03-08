السعودية ترد على الـ 400 و1000مليار دولار.. تقييم أرامكو سيفاجئ الجميع

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قال وزير الطاقة والصناعة الثروة المعدنية السعودي إن تقييم شركة "أرامكو" السعودية العملاقة للنفط "سيفاجئ الجميع".

وفي تصريحات لتلفزيون "سي إن بي سي"، قال خالد الفالح إن أرامكو -أكبر منتج للنفط في العالم- ستفاجئ المحللين والمقيمين حيث تتمتع بتكاليف منخفضة وتدفقات نقدية عالية وأصول ضخمة واحتياطيات قوية سيتم تأكيدها من قبل وكالات تقييم مستقلة.

وأضاف "الفالح" أن "التقييم سينتهي فدعوا الناس يقولون ما يريدون... في النهاية المستثمرون الذين يضعون أموالهم في الشركة سيأخذون البيانات من المقيمين المعتمدين وسيكون التقييم مفاجئا لهم".

طرح أرامكو

يمثل طرح أرامكو إحدى ركائز الخطة الطموحة التي تتبناها الحكومة السعودية وتعرف باسم "رؤية المملكة 2030" والرامية إلى تنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط. ومن المرجح إدراج ما يصل إلى خمسة بالمئة من أسهم أرامكو في بورصة الرياض وفي سوق أو اثنتين من الأسواق العالمية.

ويقود خطة الطرح الأولي ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي يشرف على سياسات الاقتصاد والطاقة في المملكة. وفي العام الماضي قال إنه يتوقع أن يقيم الطرح الأولي أرامكو بما لا يقل عن تريليوني دولار وقد يزيد هذا الرقم عن ذلك في نهاية المطاف.

وكانت "وود ماكنزي" للخدمات الاستشارية قد قدرت في أواخر فبراير/شباط الماضي القيمة السوقية العادلة للأعمال الأساسية لشركة أرامكو بـ 400 مليار دولار وفي أحسن الأحوال ألف مليار دولار ويقل هذين الرقمين كثيراً عما تتطلع إليه الحكومة السعودية حينما اقترحت طرح حصة من الشركة في الأسواق المحلية والعالمية مقدرة قيمة الشركة بتريليوني دولار.

كما توقع مديرو صناديق ومؤسسات استثمارية، مؤخراً، أن تتجاوز القيمة السوقية لأرامكو التريليون دولار (ألف مليار)، بحسب مسح صادر عن المجموعة المالية "هيرمس".