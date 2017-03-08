16.5 مليار ريال استثمارات مدينة صناعية لأرامكو السعودية

(رويترز) - قال مسؤول كبير في أرامكو السعودية أمس الثلاثاء إن شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة تتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار بمدينة جديدة للطاقة الصناعية في المملكة 16.5 مليار ريال (4.4 مليار دولار).

وستتخصص المدينة التي تقام قرب أبقيق بشرق السعودية في تطوير الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة.

وقال عبد العزيز عبد الكريم نائب الرئيس للمشتريات والإمداد خلال مؤتمر في البحرين إن الاستثمار في مجمع رأس الخير العملاق لإصلاح وبناء السفن سيبلغ 21.8 مليار ريال.

وكان مسؤولون سعوديون قالوا إن مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية الذي تنفذه أرامكو السعودية وشركاء أجانب سيتكلف أكثر من خمسة مليارات دولار.

ويساعد المشروعان في خلق آلاف الوظائف وهما مكون رئيسي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي السعودي "رؤية 2030" الهادف إلى تنويع موارد الاقتصاد بدلاً من الاعتماد على النفط.

ويشرف عبد الكريم على مبادرة أرامكو السعودية لمضاعفة نسبة المنتجات والخدمات المرتبطة بالطاقة المصنعة محليا إلى 70 بالمئة من إجمالي المنفَق بحلول العام 2021.