The Big 5 Solar معرض خاص للطاقة الشمسية بدبي

أعلن منظمو معرض "The Big 5" عن إطلاق معرض جديد مخصص لمجال صناعات الطاقة الشمسية الذي ازدهر في منطقة الشرق الأوسط، وهو معرض The Big 5 Solar. وسوف يقام المعرض في الفترة بين 26 إلى 29 نوفمبر 2017 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث سيفتح أبوابه لآلاف من متخذي القرار، والمشترين، والمصنعين لعرض أحدث تقنيات الطاقة الشمسية الحرارية والفولتوضوئية.

ووفقًا لآخر تقرير أصدرته "جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية"، شهد عام 2016 أرقامًا قياسية في هذا المجال في المنطقة وهو ما ينبئ بمستقبل أكثر إشراقًا. ومع تحول أنظمة الطاقة الشمسية الفولتوضوئية بدون تخزين لواحدة من أرخص مصادر الكهرباء، وازدياد الطلب على الطاقة، فضلًا عن الحاجة الملحة عالميًا لتطوير الحلول المستدامة بيئيًا، بدأ الاعتماد على الطاقة الشمسية ينتشر سريعًا في منطقة الشرق الأوسط.

ووفقًا للتوقعات الواردة في التقرير، من المتوقع أن تزداد إنتاجية محطات الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل في الإمارات العربية المتحدة لتتجاوز 1,100% خلال عام من 6 ميجاواط في 2016 إلى 70 ميجاواط مع نهاية 2017. ومن خلال تركيب وتشغيل 135 من محطات الطاقة الشمسية (الطاقة الفولتوضوئية والطاقة الشمسية المركّزة)، و1,000 محطة أخرى قيد التنفيذ، وطرح عطاء بـ محطة أخرى 1,200، تكون الإمارات العربية المتحدة بذلك واحدة من أكثر الأسواق الواعدة للطاقة الشمسية.

ومن جانبها علقت جوسين هايمانز، مدير فعاليات "The Big 5 Solar" قائلتا : " تهدف خطة الإمارات للطاقة 2050 إلى زيادة استخدام الطاقة النظيفة إلى 50%، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لتصل إلى 70% قبل منتصف هذا القرن، مما لا يدع مجالًا للشك بحاجة المنطقة الماسة إلى تقنيات الطاقة الشمسية المتقدمة."

وسوف تجلب الفعالية لدبي أحدث تقنيات الطاقة الشمسية من الدول الرائدة في صناعة الطاقة الفولتوضوئية مثل ألمانيا وإيطاليا والصين والهند وتركيا وكذلك من دول مجلس التعاون الخليجي.