"أدنوك" أبوظبي تسعى لشراكات استراتيجية تدعم خطط النمو

تتطلع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" لبناء شراكات استراتيجية جديدة تحقق قيمة إضافية وتدعم خطط النمو المستقبلية، وذلك فيما تواصل الشركة التزامها بالمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة، وتعزز قدرتها على التكيف مع المتغيرات والمعطيات الجديدة وزيادة التنافسية في سوق الطاقة العالمي.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، في جلسة حوارية رئيسية ضمن فعاليات أسبوع "سيرا" المقام في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأميركية الذي يعد أحد أهم منتديات الطاقة في العالم والذي يجمع نخبة من أبرز شركات النفط والغاز وواضعي السياسات وأصحاب القرار والمختصين في قطاع الطاقة العالمي.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أكد د. سلطان أحمد الجابر حرص أدنوك على إقامة شراكات استراتيجية مبتكرة مع مجموعة متنوعة من الشركاء بما يضمن التوازن بين رفع كفاءة العمليات التشغيلية وخفض التكاليف من جهة، وتنفيذ استراتيجية النمو الذكي وتعزيز القيمة في كافة جوانب الأعمال من جهة أخرى.

وقال معاليه: "تماشياً مع توجيهات القيادة، تحرص أدنوك على التعاون مع شركاء استراتيجيين قادرين على تقديم قيمة إضافية من خلال القيام بدور مكمّل لخبراتنا عبر توظيف التكنولوجيا المتطورة، وضخ الاستثمارات وفتح فرص ومجالات جديدة في أسواق الطاقة العالمية.. ونتطلع للعمل مع شركاء لديهم استعداد للالتزام بالاستثمار في بناء شراكات متكاملة لا تقتصر على الاستكشاف والتطوير والإنتاج، بل تشمل أيضاً كافة مكونات سلسلة القيمة في النفط والغاز والمصافي والبتروكيماويات بما في ذلك الخدمات البحرية والبرية والنقل والشحن".

وأشار معالي د. سلطان أحمد الجابر إلى اتفاقيات الامتياز التي وقعتها أدنوك مؤخراً مع كل من شركة "بي بي" وشركة بترول الصين الوطنية، والشركة الصينية المحدودة للطاقة، كأمثلة على النهج الجديد لبناء نماذج ناجحة لشراكاتٍ تحقق المنفعة المتبادلة وتضيف ديناميكيات جديدة إلى القطاع.

وأوضح معاليه أن جهود التحديث والتطوير في أدنوك جاءت تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات لاستشراف المستقبل وتعزيز النمو الاقتصادي وبناء اقتصاد مستدام لأجيال الغد، وبما يعزز قدرة الشركة على التكيف مع متغيرات سوق الطاقة العالمي ولترسيخ مكانتها وضمان استمرارية نموها للعقود المقبلة.

وكانت أدنوك قد أعلنت في العام الماضي عن دمج شركاتها العاملة في المناطق البحرية وهي "أدما العاملة" و"زادكو"، وكذلك دمج شركاتها للنقل والشحن والخدمات البحرية وهي إسناد وإرشاد وأدناتكو.

وأوضح معالي د. سلطان أحمد الجابر: "ركزنا في أدنوك على استثمار القدرات التي تتيحها عمليات الدمج والتكامل، فضلاً عن توحيد وتنسيق الإجراءات، وتعزيز كفاءة وفعالية التكاليف في جميع شركات المجموعة. وساهمت هذه الجهود بشكل مباشر في تخفيض المصاريف التشغيلية لتكلفة إنتاج برميل النفط".

وأوضح معاليه خلال الحوار أن الأولويات الاستراتيجية لأدنوك تركز على تعزيز الربحية في مجال الاستكشاف والإنتاج والتطوير، وتعزيز القيمة في مجال التكرير والبتروكيماويات، وضمان توفير إمدادات مستدامة وبتكلفة اقتصادية من الغاز، وتمكين الكوادر البشرية المتميزة.

وقال: "انطلقت أدنوك في مسيرة للتحديث والتطوير لضمان تعزيز مرونة الشركة وقدرتها على التكيف مع متغيرات السوق ومواجهة التحديات لتستمر بدورها المهم في دعم نمو وتقدم وازدهار الدولة واقتصادها"، موضحاً أن جهود الارتقاء بالأداء وتعزيز الربحية في أدنوك تستند إلى أربعة مرتكزات أساسية تشمل: الاستثمار في الكوادر البشرية، والارتقاء بالأداء، ورفع الكفاءة، وتعزيز العائد الاقتصادي، مع التركيز على أمن وأمان وسلامة الكوادر والمنشآت والعمليات في جميع المواقع وكافة الأوقات.

وشدد معاليه على أنه من الطبيعي أن يكون العنصر الأساسي في هذه الاستراتيجية هو رأس المال البشري، فلدينا قناعة بأن الكوادر البشرية تمثل الركيزة الأولى والأساس الصلب لجميع النجاحات والإنجازات التي تحققها أدنوك. وسنواصل الاستثمار في تمكين مواردنا البشرية وتوفير كل ما يساعدها على التطور ورفع القدرات لتحقيق النجاح المنشود، بما في ذلك العمل على إرساء ثقافة مؤسسية جديدة تركز على التميز في الأداء والإنتاجية. وأوضح معاليه أن نجاح شركات الطاقة في المستقبل يتطلب مجموعة واسعة ومتنوعة من الكفاءات والمهارات مقارنة بما نحتاجه اليوم، ونسعى للاستعداد للمستقبل بالاستفادة من جميع الكفاءات المتوفرة لدينا من الموظفين والموظفات على حد سواء.