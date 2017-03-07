علي الجروان رئيسا تنفيذيا جديدا لشركة "دارجون أويل"

عين مجلس إدارة شركة "دراجون أويل"، التابعة لشركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك" والمملوكة بالكامل لحكومة دبي، علي راشد الجروان بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة "دراجون أويل".

ويتسلم الجروان المنصب الجديد خلفاً لـ سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة "اينوك"، والذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "دراجون أويل" في الفترة السابقة.

تمتد مسيرة علي الجروان في قطاع النفط والغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى العقود الأربعة الماضية، وله دور في دفع عجلة نمو العديد من الشركات، إذ شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية منذ عام 2006، وشغل منصب نائب المدير العام لشركة تطوير حقل شركة "زادكو".

وإضافةً لمنصبه كرئيس تنفيذي لـ"دراجون أويل"، عينت المجموعة علي راشد الجروان في منصب المدير التنفيذي لقطاع الاستكشاف والإنتاج في المجموعة.

وقد ساهمت مجموعة شركات "اينوك" بدور جوهري في تلبية احتياجات الطاقة المحلية للإمارة لعقود من الزمن، وذلك انطلاقاً من مكانتها كأحد الركائز الهامة في نمو اقتصاد دبي، إذ ركزت بامتداد تاريخها الطويل على عمليات التكرير والنقل والتخزين ضمن مراحل سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، مع استثمارات موجهة في قطاع التنقيب والإنتاج.

وباتت "اينوك"، من خلال استحواذها على "دراجون أويل"، مجموعة متكاملة في مجال النفط والغاز، تلعب دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في قطاع الطاقة والتي تشمل التنقيب والإنتاج والتكرير والتوزيع.

يذكر أن "دراجون أويل" تدير عملياتها في تركمانستان والعراق والجزائر ومصر وأفغانستان وتونس.



