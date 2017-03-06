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طاقة

دبي تعفي المواطنين من رسوم توصيل الكهرباء لخيم العزاء

أريبيان بزنس
الاثنين، 6 مارس 2017
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دبي تعفي المواطنين من رسوم توصيل الكهرباء لخيم العزاء

اعتمدت هيئة كهرباء ومياه دبي قراراً بإعفاء مواطني الدولة من رسوم توصيل الكهرباء لخيم العزاء و توفير صهريج مياه واحد لكل يوم من أيام العزاء الثلاثة.

 

وقال سعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الهيئة لدعم مبادرة "عام الخير" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

 

وتحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتنفيذ مبادرات تعود بالخير على مجتمع الإمارات والعمل على ترسيخ تغيير سلوكي دائم فيما يتعلق بخدمة الوطن بطريقة إيجابية كجزء من أسلوب الحياة في دولة الإمارات.

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