أبوظبي تسعى لإغلاق تمويل محطة شمسية بقيمة 872 مليون دولار في أبريل

(رويترز) - قال مسؤول كبير بهيئة مياه وكهرباء أبوظبي اليوم الأحد إن الهيئة تسعى للإغلاق المالي لحزمة لمحطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية قيمتها 3.2 مليار درهم (872 مليون دولار) في أبريل نيسان ستكون الأكبر في العالم.

وفي الأسبوع الماضي قالت الهيئة إنها اختارت كونسورتيوم ماروبيني كورب اليابانية وجينكو سولار هولدنج الصينية لبناء وتشغيل المحطة التي ستقام بقدرة 1177 ميجاوات. وتم اختيار عرض الشركتين من بين ستة عروض تلقتها الهيئة في سبتمبر أيلول.

والمشروع أول خطوة للهيئة في مجال الطاقة المتجددة. تهدف أبوظبي إلى توليد سبعة بالمئة من طاقتها الكهربائية من مصادر متجددة بحلول 2020 حيث أطلقت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) للطاقة النظيفة مشروعات من بينها محطات كهرباء بالطاقة الشمسية.

وقال عادل السعيدي مدير دائرة الخصخصة في هيئة مياه وكهرباء أبوظبي لرويترز إن المشروع سيمول بنسبة 25 بالمئة من خلال أسهم و75 بالمئة عبر ديون حيث ستشارك الهيئة بالأسهم وستمول بنوك محلية ودولية الدين.

وأضاف إن مقدمي العرض الفائز عرضوا توفير الكهرباء بسعر 2.42 سنت أمريكي للكيلووات ساعة وهو من أكثر الأسعار تنافسية حتى الآن في قطاع الطاقة الشمسية.

وستتأسس شركة ذات غرض خاص لإدارة المشروع وستملك الهيئة 60 بالمئة فيها بينما ستحوز ماروبيني وجينكو الأربعين بالمئة الباقية.

كان من المخطط له في البداية أن تبلغ قدرة المحطة التي ستقام في سويحان بشرق أبوظبي 350 ميجاوات لكن الهيئة زادتها لأن مساحات إضافية من الأراضي أصبحت متاحة.