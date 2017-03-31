فيديو: أرامكو السعودية تخصص دورات مياه بكلمة سر لمنسوبيها

(أريبيان بزنس/ متابعات) - أظهر مقطع فيديو تم تداوله على شبكة الإنترنت أن شركة أرامكو عملاق النفط السعودية خصصت دورات مياه بكلمة سر لمنسوبيها في إحدى محطات الدمام.
وبحسب مقطع الفيديو -الذي تداولته وسائل إعلام محلية- فإن دورات المياه هذه هي خاصة بمنسوبي شركة أرامكو –ومقرها مدينة الظهران شرق المملكة- ورجال الأمن.
ويظهر مقطع الفيديو عامل آسيوي يقوم بتنظيف أرضية مدخل مبنى دورات المياه، في حين يقوم صاحب الفيديو -الذي يبدو بأنه مواطن سعودي وأحد منسوبي أرامكو- بشرح حول المبنى الذي تبدو عليه علامات الفخامة بدءاً من المساحة الكبيرة وانتهاءً بالمرايا والتجهيز.
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