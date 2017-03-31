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طاقة

فيديو: أرامكو السعودية تخصص دورات مياه بكلمة سر لمنسوبيها

أريبيان بزنس
الجمعة، 31 مارس 2017
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فيديو: أرامكو السعودية تخصص دورات مياه بكلمة سر لمنسوبيها

(أريبيان بزنس/ متابعات) - أظهر مقطع فيديو تم تداوله على شبكة الإنترنت أن شركة أرامكو عملاق النفط السعودية خصصت دورات مياه بكلمة سر لمنسوبيها في إحدى محطات الدمام.

 

وبحسب مقطع الفيديو -الذي تداولته وسائل إعلام محلية- فإن دورات المياه هذه هي خاصة بمنسوبي شركة أرامكو –ومقرها مدينة الظهران شرق المملكة- ورجال الأمن.

 

ويظهر مقطع الفيديو عامل آسيوي يقوم بتنظيف أرضية مدخل مبنى دورات المياه، في حين يقوم صاحب الفيديو -الذي يبدو بأنه مواطن سعودي وأحد منسوبي أرامكو- بشرح حول المبنى الذي تبدو عليه علامات الفخامة بدءاً من المساحة الكبيرة وانتهاءً بالمرايا والتجهيز.

 

لمشاهدة مقطع الفيديو يرجى الضغط هنا

 

 

 

 

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