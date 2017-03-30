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طاقة

أكبر شركة نفط صينية تدرس المشاركة في طرح أرامكو

أريبيان بزنس
الخميس، 30 مارس 2017
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أكبر شركة نفط صينية تدرس المشاركة في طرح أرامكو

(رويترز) - قالت بتروتشاينا اليوم الخميس إنها ستدرس المشاركة في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية بناءً على ظروف السوق لتصبح ثاني شركة نفط صينية كبرى تبحث الاستثمار بشركة النفط الوطنية العملاقة هذا الأسبوع.

 

وقال وانغ دونغ جين مدير بتروتشاينا ونائب رئيس مجلس الإدارة اليوم الخميس خلال إفادة صحفية عقب الإعلان عن نتائج أكبر منتج للنفط والغاز في الصين لعام 2016 "عرضت أرامكو السعودية هذه الخطة على بتروتشاينا".

 

وأضاف "أعتقد أننا سنجري تقييمنا ودراستنا بناء على الوضع في السوق".

 

وكانت سينوبك قالت يوم الاثنين الماضي إن رئيس أرامكو زار الشركة وإن الجانبين سيجريان محادثات بخصوص الطرح العام الأولي المتوقع أن يكون أكبر عملية لبيع الأسهم في العالم.

 

وقال وانغ إن بتروتشاينا تجري أيضاً محادثات مع أرامكو بخصوص محطتها للبتروكيماويات في إقليم يونان وإمكانية تزويد حقول النفط السعودية بتقنياتها الخاصة بالاستخراج المعزز للنفط.

 

وأضاف "نجري أيضاً مناقشات بخصوص المشروع المشترك يونان للبتروكيماويات. نحرز تقدما سريعا جداً".

 

وكانت مصادر قالت لرويترز في 2015 إن أرامكو تتطلع لاستثمار ما بين مليار و1.5 مليار دولار في مصفاتها الجديدة بجنوب غرب الصين.

 

وتتوقع الشركة أن تدور أسعار النفط بين 50 و58 دولاراً للبرميل هذا العام لتتعافى من أدنى مستوياتها في عدة سنوات التي سجلتها في أوائل 2016.

 

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