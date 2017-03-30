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طاقة

الكويت تغلق أقدم مصافيها النفطية بشكل نهائي

أريبيان بزنس
الخميس، 30 مارس 2017
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الكويت تغلق أقدم مصافيها النفطية بشكل نهائي
مصفاة الشعيبة هي الأقدم في الكويت

 (رويترز) - أعلنت الكويت عضو منظمة أوبك اليوم الخميس إغلاق مصفاة الشعيبة أقدم مصافيها لتكرير النفط الخام بشكل نهائي في إطار خطة للتحول إلى مرحلة الوقود النظيف المواكب للمعايير البيئية العالمية.

 

وأعلن محمد غازي المطيري الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية التي تمتلك المصفاة أن الإيقاف جاء بناء على قرار من المجلس الأعلى للبترول بعد أن أثبتت كل الدراسات "صعوبة تطوير المصفاة وعدم جدواه اقتصاديا".

 

 

ومصفاة الشعيبة هي الأقدم في الكويت حيث بدأت الإنتاج عام 1968 وقدرتها التكريرية 200 ألف برميل من النفط يوميا.

 

 

وتعتمد الكويت حاليا في تكرير النفط على مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله اللتان تخضعان للتطوير في إطار مشروع الوقود النظيف الضخم الذي سيطور منتجاتهما وسيرفع قدرتهما التكريرية القصوى إلى 800 الف برميل يوميا من 746 ألفا في الوقت الحالي.

 

 

وفي أكتوبر تشرين الأول 2015 وقعت الكويت عقود مشروع إنشاء مصفاة الزور النفطية الجديدة بكلفة 4.87 مليار دينار وطاقة تكرير قدرها 615 ألف برميل يوميا.

 

 

أوضح المطيري أن مصفاة الزور ستكون بديلا لمصفاة الشعيبة في إنتاج المشتقات النفطية وزيت الوقود عالي الجودة وأنه سيجري استخدام مرافق التخزين والتصدير البحرية الخاصة بالشعيبة في مشروع الوقود البيئي.

 

 

وقال إن العاملين بالشعيبة سيتولون مهاما جديدة في المصافي الثلاث الأخرى بالكويت مصفاة ميناء عبد الله ومصفاة ميناء الأحمدي ومصفاة الزور مع احتفاظهم بكامل حقوقهم.

 

 

وأوضح المطيري أن الطاقة الإجمالية لتكرير النفط سوف ترتفع عند تشغيل مصفاة الزور في 2019 إلى 1415 ألف برميل يوميا.

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