السعودية: أمر ملكي بإلغاء رسم الكهرباء من قيمة الاستهلاك لصالح البلديات

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء -أكبر شركة مرافق في منطقة الخليج- أمس الخميس أنها تلقت يوم الاثنين الماضي خطاب هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والمبني على المرسوم الملكي القاضي بإلغاء رسم الكهرباء البالغ 2 بالمئة من قيمة الاستهلاك لصالح البلديات.
وقالت الشركة -التي تديرها الدولة في بيان على موقع "تداول"- إنها "تلقت يوم الاثنين 27/02/2017م خطاب هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الصادر في 27/02/2017م والمبني على المرسوم الملكي القاضي بإلغاء رسم الكهرباء البالغ 2 بالمئة من قيمة الاستهلاك لصالح البلديات، وكذلك إعفاء الشركة من سداد المبالغ الفعلية المستحقة لرسم الكهرباء من قيمة الاستهلاك لصالح البلديات".
وأوضحت أن "هذا المرسوم سيلغي الرصيد المستحق للبلديات حتى نهاية عام 2016م، وذلك بتخفيض بند المطلوبات المتداولة في قائمة المركز المالي وإثباته كإيرادات غير متكررة في قائمة الدخل الشامل للفترة المالية الحالية لعام 2017م والبالغ 6.1 مليار ريال، وخفض المصاريف التشغيلية بواقع 2 بالمئة من قيمة الاستهلاك سنوياً اعتباراً من تاريخه".المزيد من أخبار السعودية
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