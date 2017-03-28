الرياض تهون على السعوديين خفض الضرائب على أرامكو

(أريبيان بزنس/ رويترز) - قال وزير المالية السعودية محمد الجدعان أمس الاثنين إن خفض الضرائب التي تدفعها شركة أرامكو للحكومة لن يضر بالأوضاع المالية للدولة ويصب في المصلحة الاستراتيجية للمملكة.
وقال الجدعان في بيان "أي انخفاض في إيرادات الضرائب المفروضة على الشركات المنتجة للنفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة سيتم تعويضه بتوزيع أرباح مستقرة من قبل تلك الشركات التي تملكها الدولة، وتدفقات مالية أخرى تُدفع للحكومة بما في ذلك التدفقات الناتجة عن أرباح الاستثمارات".
وكان أمر ملكي حدد ضريبة دخل على أرامكو بأثر رجعي اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني الماضي عند 50 بالمئة. وكانت الشركة من قبل تدفع 85 بالمئة بحسب مسؤولين سعوديين.
ويبدو أن تخفيض الضرائب يهدف إلى تسهيل الطرح العام الأولي المزمع لأسهم أرامكو العام القادم والمتوقع أن يكون أكبر طرح للأسهم في العالم.
وبحسب تقرير آخر لرويترز، قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو في بيان يوم أمس الاثنين إن خفض ضريبة الدخل التي تدفعها الشركة إلى 50 في المئة من 85 في المئة يجعلها متوافقة مع المعدلات العالمية.
المزيد من أخبار السعودية
هل لديك مؤهلات لراتب مليون درهم؟ | ثقافة ومجتمع | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
ماذا يجري في السعودية؟ | مجتمع | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
كيف تهاجر إلى ألمانيا؟ طرق شرعية للوصول إلى قلب أوروبا | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
أكبر 10 شركات مقاولات سعودية | إنشاءات | أريبيان بزنس
مطالبة لبحث تجنيس الأجانب في السعودية | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس