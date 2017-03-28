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الرياض تهون على السعوديين خفض الضرائب على أرامكو

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 28 مارس 2017
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الرياض تهون على السعوديين خفض الضرائب على أرامكو

(أريبيان بزنس/ رويترز) - قال وزير المالية السعودية محمد الجدعان أمس الاثنين إن خفض الضرائب التي تدفعها شركة أرامكو للحكومة لن يضر بالأوضاع المالية للدولة ويصب في المصلحة الاستراتيجية للمملكة.

 

وقال الجدعان في بيان "أي انخفاض في إيرادات الضرائب المفروضة على الشركات المنتجة للنفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة سيتم تعويضه بتوزيع أرباح مستقرة من قبل تلك الشركات التي تملكها الدولة، وتدفقات مالية أخرى تُدفع للحكومة بما في ذلك التدفقات الناتجة عن أرباح الاستثمارات".

 

وكان أمر ملكي حدد ضريبة دخل على أرامكو بأثر رجعي اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني الماضي عند 50 بالمئة. وكانت الشركة من قبل تدفع 85 بالمئة بحسب مسؤولين سعوديين.

 

ويبدو أن تخفيض الضرائب يهدف إلى تسهيل الطرح العام الأولي المزمع لأسهم أرامكو العام القادم والمتوقع أن يكون أكبر طرح للأسهم في العالم.

 

وبحسب تقرير آخر لرويترز، قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو في بيان يوم أمس الاثنين إن خفض ضريبة الدخل التي تدفعها الشركة إلى 50 في المئة من 85 في المئة يجعلها متوافقة مع المعدلات العالمية.

 

 

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