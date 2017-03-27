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العاهل السعودي يحدد سعر ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي للعاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية

أريبيان بزنس
الاثنين، 27 مارس 2017
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العاهل السعودي يحدد سعر ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي للعاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الإثنين، أمراً ملكياً يحدد سعر ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في المملكة ولشركة الأموال - للأغراض الضريبية - حسم مساهماتها في صناديق التقاعد وصناديق التأمينات الاجتماعية وأي صندوق أسس لتوفير حقوق نهاية الخدمة أو للتعويض عن النفقات الطبية للعاملين.

 

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، يقضي الأمر الملكي بالآتي:

     

1- 50 بالمئة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على 375 مليار ريال.

  

2 – 65 بالمئة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على 300 مليار ريال وحتى مبلغ 375 مليار ريال.

    

3 – 75 بالمئة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على 225 مليار ريال حتى مبلغ 300 مليار ريال.

 

4 – 85 بالمئة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً لا يزيد على 225 مليار ريال.

 

ولأغراض تطبيق ما ورد في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من هذا البند يقصد بإجمالي الاستثمارات الرأسمالية إجمالي القيمة المتراكمة للأصول الثابتة  من أملاك ومعدات وآلات وتجهيزات وغير ذلك، وللأصول غير الملموسة بما فيها تكاليف عمليات الكشف والتنقيب عن الزيت والمواد الهيدروكربونية وتطويرها، وذلك قبل حسم الاستهلاك والإطفاء.

  

ثانياً : لشركة الأموال - للأغراض الضريبية - حسم مساهماتها في صناديق التقاعد وصناديق التأمينات الاجتماعية وأي صندوق أسس لتوفير حقوق نهاية الخدمة أو للتعويض عن النفقات الطبية للعاملين، مع مراعاة ما يأتي: 

 

1 - ألا يتجاوز الحسم مقدار الالتزامات غير الممولة الخاصة بهذه الصناديق والمستحقة اعتباراً من بداية العام المالي الذي يتم فيه الحسم.

 

2 - أن تكون هذه الصناديق ذات شخصية اعتبارية مستقلة، سواء تأسست في المملكة أو خارجها.

 

ثالثاً: يسري العمل بما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا الأمر اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 2017.

 

رابعاً: تستكمل الإجراءات النظامية لتعديل الأحكام ذات العلاقة الواردة في نظام ضريبة الدخل بما يتفق مع ما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا الأمر، وذلك قبل نهاية النصف الأول من عام 2017.

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