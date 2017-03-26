Arabian business
طاقة

تحذيرات بانهيار سد الفرات

أريبيان بزنس
الأحد، 26 مارس 2017
تحذيرات بانهيار سد الفرات

أشارت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأحد، أن تنظيم داعش أمر بعملية إجلاء من عاصمته الفعلية مدينة الرقة السورية، فى أعقاب تحذيرات بأن سد الفرات قد ينهار.

ونسبت القناة لمصادر بالمعارضة السورية، لم تمسها، القول إن المسلحين حذروا السكان من أن السد خارج الخدمة وأصابه الضعف بسبب ضربات التحالف الدولى، الذى تقوده الولايات المتحدة، وقد ينهار، مشيرة إلى أن مستويات المياه ترتفع خلف السد.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت- فى وقت سابق اليوم- بخروج سد الفرات، الواقع تحت سيطرة داعش عن الخدمة نتيجة قصف طال ساحة التوزيع المسؤولة عن تزويد السد بالطاقة الكهربائية، ما أدى لخروجها عن الخدمة فنيا.

وتقاتل القوات الكردية السورية، المدعومة من الولايات المتحدة، تنظيم داعش بالقرب من السد، الذى يسيطر عليه المسلحون فى إطار حملة أوسع نطاقا لاستعادة الرقة.

المزيد من أخبار سورية

تعليقات

المزيد في طاقة

مشاريع جديدة لـ فينترسهال في الشرق الأوسط والأرجنتين

إطفاء 1393 عامود إنارة بشوارع دبي دعما لـ"ساعة الأرض" غدا السبت

الشركة السعودية للكهرباء: الدعم عدو للاقتصاد

السعودية تتوقع استقرار إمدادات النفط عند 10 ملايين ب/ي

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

1447 حادثاً مرورياً في إمارة دبي خلال عطلة الأسبوع وحتى صباح اليوم

بالصور: العالم يطفئ أنواره إحتفالاً بساعة الأرض

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »