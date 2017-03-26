مشاريع جديدة لـ فينترسهال في الشرق الأوسط والأرجنتين

أعلنت شركة فيرنتسهال النفطية العالمية عن مشاريع جديدة لها في منطقة الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية .

ففي نوفمبر 2016 أطلقت فينترسهال بئرها الاستكشافي الثاني الذي تقوم بتشغيله من أجل تطوير حقل الغاز الحامض "الشويهات" في أبوظبي. وهو أول بئر استكشافي بحري لفينترسهال في حقل الشويهات.

وفي عام 2017 تخطط فينترسهال لمواصلة المسار مع استثماراتها في توسيع إنتاج النفط والغاز، خاصة في روسيا، النرويج والأرجنتين. وأهم المشاريع في السنوات المقبلة ستكون "ماريا" (Maria) و"أوستا هانستن" (Aasta Hansteen) في النرويج، ومشاريع "آكيموف" (Achimov) في روسيا وكذلك مشاريع أخرى في مقاطعات "تييرا ديل فويغو" (Tierra del Fuego) و"نيوكوين" (Neuquén) في الأرجنتين.

سينصب تركيز الإنتاج البحري للشركة في أوروبا على تعزيز الكفاءة والفعالية. ومع ذلك، ستمضي فينترسهال قدماً بأنشطتها الاستشكافية مجدداًحيث أوضح ماريو ميهرن الرئيس التنفيذي لشركة فينترسهال خلال المؤتمر الصحفي السنوي للشركة، أن "لدينا أسسا متينة للنمو المربح مع قاعدة احتياطياتنا. وسوف نواصل توحيد ومتابعة البناء على هذا".

وأضاف ميهرن: "تعتمد خططنا لعام 2017 على متوسط سعر نفط لخام برنت يبلغ 55 دولاراً أمريكياً للبرميل وسعر صرف يبلغ 1.05 دولاراً أمريكياً لليورو. ومن المرجح أن تحوم أسعار الغاز في شمال غرب أوروبا فوق مستوى عام 2016". "فينترسهال تتوقع زيادة كبيرة في المبيعات والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والبنود الخاصة." وستكون العوامل الحاسمة هنا هي أسعار النفط والغاز العالية، فضلاً عن مساهمة أكبر من حصة فينترسهال في حقل الغاز الطبيعي "يوجنو روسكوي" (Yuzhno Russkoye) مقارنة بالعام الماضي.



وتواصل فينترسهال مسار النمو على الرغم من الظروف الصعبة في الصناعة وقد حققت مستوى تاريخي من الإنتاج في عام 2016 بلغ 165 مليون برميل نفط مكافئ. وبذلك تكون الشركة قد زادت إنتاجها من النفط والغاز في السنوات العشر الأخيرة بنسبة 50 في المئة تقريباً.

وفي الوقت نفسه، زادت فينترسهال في نفس الفترة احتياطياتها من النفط والغاز القابلة للاستخراج تجارياً بأكثر من الضعف لتصل من 814 مليون برميل نفط مكافئ إلى 1.62 مليار برميل نفط مكافئ.

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