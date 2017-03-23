السعودية تتوقع استقرار إمدادات النفط عند 10 ملايين ب/ي

(رويترز) - قالت مصادر بصناعة النفط إن السعودية تتوقع استقرار إمداداتها من الخام عند حوالي عشرة ملايين برميل يومياً في الشهور القليلة المقبلة بما يتماشى مع حصتها في اتفاق أوبك لخفض الإنتاج وبصرف النظر عن التقلبات المحتملة في الإنتاج الشهري.

تشدد الرياض على أهمية التركيز على إمداداتها وليس الإنتاج نظراً لأن الإمدادات تتعلق بالخام الذي يجرى تسليمه إلى السوق، محليا وللتصدير، من آبار الإنتاج والمخزونات.

وقال مصدر في المملكة لرويترز إن الإنتاج قد يقل عن الإمدادات في مارس/آذار أو أبريل/نيسان.