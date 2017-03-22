مطارات دبي الخضراء تحقق 5.17 مليون كيلوواط ساعة وفورات في الطاقة

أسفرت جهود مؤسسة مطارات دبي الرامية للحد من بصمتها الكربونية عن تحقيق وفورات كبيرة في مجال الطاقة بلغت 5.17 مليون كيلوواط ساعة في العام 2016 في مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال؛ أي ما يعادل إضاءة 235 منزلاً طوال عام كامل.

جاء ذلك في تقرير أصدرته مطارات دبي قبيل مشاركتها في ساعة الأرض بتاريخ 25 مارس عندما تم إطفاء كافة الأضواء غير الأساسية في مطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال لمدة ساعة واحدة.

وقال ماجد الجوكر، نائب الرئيس الأول – الضمان المؤسسي والحوكمة في مؤسسة مطارات دبي، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، : "ترمي رؤية مؤسسة مطارات دبي للوصول في نهاية المطاف إلى نمو خال من الكربون وبما يتوافق مع الأهداف بعيدة الأجل لصناعة الطيران الدولية ومجلس المطارات العالمي والمنظمة الدولية للطيران المدني. وتمثل هذه الإنجازات خطوة هامة في هذا الصدد.

وتسعى مؤسسة مطارات دبي على الدوام لتنفيذ أفكار مبتكرة وتكنولوجيات جديدة للحد من أثرنا على البيئة وبما يدعم تماماً الاستراتيجية البيئية للهيئة العامة للطيران المدني وخطة دبي ورؤية الإمارات 2021."

وقد نتج الجزء الأكبر من مجموع الوفورات عن استبدال نظم الإنارة التقليدية بمصابيح موفرة للطاقة لإنارة الشوارع واللافتات وساحة المطار إضافة إلى تركيب أجهزة استشعار للإشغال الذكي في كلا المطارين.