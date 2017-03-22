"دبي للسيليكون" توفر محطات شحن السيارات الكهربائية مجانا للجمهور

أعلنت سلطة واحة دبي للسيليكون الهيئة التنظيمية لواحة دبي للسيليكون المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة عن مبادرة جديدة من نوعها توفر لكافة أصحاب السيارات الكهربائية شحن مركباتهم باستخدام محطات الشحن الموجودة في واحة دبي للسيليكون مجاناً ودون مقابل بدءاً من اليوم 22 مارس 2017 حتى نهاية العام الجاري.

ولا يقتصر نطاق المبادرة الجديدة لسلطة واحة دبي للسيليكون على القاطنين في الواحة والعاملين فيها بل تمتد لتشمل خدمة عموم الجمهور من كافة زوار الواحة وعلى مدار الساعة .

وقال المهندس معمر الكثيري نائب الرئيس التنفيذي – الشؤون الهندسية والمدينة الذكية في سلطة واحة دبي للسيليكون، وفق وكالة أنباء الإمارات، "تعمل سلطة واحة دبي للسيليكون على مواكبة ودعم توجه القيادة الرشيدة في تحويل دبي إلى مدينة مستدامة وخفض نسبة الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة وتشكل الاستدامة إحدى الركائز الأساسية في مقاربة العمل التي نتبعها بهدف تعزيز مكانة دبي الريادية كنموذج يحتذى به على مستوى العالم في تحقيق أعلى معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة".

وأشار الكثيري إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع استراتيجية الواحة للمسؤولية الاجتماعية للشركات التي تعتمد على ثلاث ركائز هي البيئة والمجتمع والموارد البشرية.

وتضم واحة دبي للسيليكون حالياً ثلاث محطات شحن للسيارات الكهربائية كل واحدة منها قادرة على شحن سيارتين معاً في ذات الوقت وتعمل سلطة واحة دبي للسيليكون على زيادة عدد محطات الشحن لتصل إلى 7 بحلول 2018.