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طاقة

الصين تبحث التعاون في قطاعي النفط والهندسة مع أرامكو

أريبيان بزنس
الأربعاء، 22 مارس 2017
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الصين تبحث التعاون في قطاعي النفط والهندسة مع أرامكو

(رويترز) - اجتمع هوانغ دان هوا نائب رئيس مجلس إدارة لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة في الصين مع أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية الأسبوع الماضي لمناقشة التعاون في قطاعات النفط والهندسة والكهرباء وفقاً لبيان نشر على الموقع الرسمي للجنة اليوم الأربعاء.

 

ولجنة مراقبة وإدارة الأصول هي الجهة المعنية بتنظيم الأصول المملوكة للدولة في الصين.

 

وقال الناصر إنه يتطلع إلى توسيع التعاون مع الشركات الصينية المملوكة للدولة في أنشطة التكرير وتجارة وتخزين النفط الخام.

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