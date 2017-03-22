Arabian business
طاقة

شركة فرنسية عملاقة تشارك في تطوير مجمع للطاقة الشمسية بدبي

أريبيان بزنس
الأربعاء، 22 مارس 2017
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شركة فرنسية عملاقة تشارك في تطوير مجمع للطاقة الشمسية بدبي

(رويترز) - انضمت مجموعة إي.دي.إف الفرنسية عبر شركتها التابعة إي.دي.إف إنرجي نوفيل إلى اتحاد تقوده شركة مصدر يطور المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي البالغة قدرته 800 ميجاوات.

 

وجرى توقيع الاتفاق اليوم الأربعاء بين جان برنار ليفي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة إي.دي.إف ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر).

 

وقالت إي.دي.إف في بيان إن القدرة المزمعة لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية على مستوى العالم في موقع واحد، ستبلغ خمسة آلاف ميجاوات بحلول 2030 وباستثمارات إجمالية 14 مليار دولار.

 

وأضافت أن مجمع الطاقة الشمسية الجديد سيخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى 6.5 مليون طن سنوياً عند اكتماله في 2030.

 

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