تراجع أرباح أكبر صندوق سيادي لاعتبارات أخلاقية

أوسلو 21 مارس آذار (رويترز) - قال صندوق الثروة السيادي النرويجي اليوم الثلاثاء إن أرباحه تراجعت بسبب التخارج من استثمارات على مدار العقد الماضي لاعتبارات أخلاقية.
والصندوق النرويجي أكبر صندوق سيادي في العالم بحجم يصل إلى 915 مليار دولار.
وذكر تقرير نشره الصندوق اليوم إنه حقق عائدا أقل بواقع 1.11 نقطة مئوية خلال الفترة بين عامي 2006 و2016 نتيجة استبعاد شركات لاعتبارات أخلاقية مثل إنتاج التبغ أو الأسلحة النووية.
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