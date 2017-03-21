Arabian business
طاقة

تراجع أرباح أكبر صندوق سيادي لاعتبارات أخلاقية

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 21 مارس 2017
تراجع أرباح أكبر صندوق سيادي لاعتبارات أخلاقية

أوسلو 21 مارس آذار (رويترز) - قال صندوق الثروة السيادي النرويجي اليوم الثلاثاء إن أرباحه تراجعت بسبب التخارج من استثمارات على مدار العقد الماضي لاعتبارات أخلاقية.

والصندوق النرويجي أكبر صندوق سيادي في العالم بحجم يصل إلى 915 مليار دولار.

وذكر تقرير نشره الصندوق اليوم إنه حقق عائدا أقل بواقع 1.11 نقطة مئوية خلال الفترة بين عامي 2006 و2016 نتيجة استبعاد شركات لاعتبارات أخلاقية مثل إنتاج التبغ أو الأسلحة النووية.

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