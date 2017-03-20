مصر تستلم شحنتي سولار من أرامكو السعودية

(رويترز) - قال وزير البترول المصري طارق الملا يوم أمس الأحد إن مصر استلمت شحنتي سولار من أرامكو السعودية النفطية الحكومية يومي الجمعة والسبت الماضيين.
وكان الملا يتحدث في مؤتمر للطاقة في القاهرة.
ووافقت السعودية في أبريل/نيسان من العام الماضي على إمداد مصر بنحو 700 ألف طن من المنتجات النفطية المكررة شهريا لمدة خمس سنوات لكن الشحنات توقفت في أوائل أكتوبر/تشرين الأول. وأعلنت مصر الأسبوع الماضي أنه تم استئناف الشحنات.
ولجأت مصر إلى السوق الفورية في الأشهر الماضية بعد توقف شحنات أرامكو لكنها سعت أيضاً وراء صفقات مماثلة لتعويض النقص. وكان من المتوقع وصول شحنات من الخام من العراق في أواخر مارس/آذار في إطار اتفاقية لتوريد مليون برميل شهرياً.
وقال الملا إنه يعيد ترتيب برنامج استلام الشحنات المتفق عليها مع الموردين في ظل استئناف شحنات أرامكو.
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