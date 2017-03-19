بالفيديو: عاصفة رملية وأمطار

أمطار في المنطقة الشرقية وعاصفة رملية في باقي مناطق السعودية
وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و... http://bit.ly/1lABaAu
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