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طاقة

بالفيديو: عاصفة رملية وأمطار

أريبيان بزنس
الأحد، 19 مارس 2017

أمطار في المنطقة الشرقية وعاصفة رملية في باقي مناطق السعودية

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وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

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