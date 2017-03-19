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طاقة

تحذير من عاصفة رملية في السعودية

أريبيان بزنس
الأحد، 19 مارس 2017
تحذير من عاصفة رملية في السعودية
مصدر الصورة حساب تويتر للمحامي السعودي أحمد بن ناقي twitter.com/Ahmadbinnaqi

  واصل النظام الآلي للإنذار المبكر إصدار تنبيهاته وتحذيراته التي تتزامن مع العاصفة "مدار" حيث أصدر تنبيها متقدما للرياض يشمل "القويعية والرياض العاصمة -الخرج - الأفلاج - وادي الدواسر والأجزاء المجاورة" لحالة أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية من الثالثة والنصف عصر اليوم إلى الثامنة مساءً مع استمرار النشاط  في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية الى أقل من (1)كم.   

 

وحذر النظام منطقة المدينة المنورة "ينبع  والعلا - العيص والأجزاء المجاورة " من حالة عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية من 3 عصرا إلى 6 مساءً مع ​​استمرار انعدام الرؤية الأفقية إلى أقل من  500 م بسبب العاصفة الترابية .    

 

وفي مكة المكرمة "الخرمة والموية - تربة - والأجزاء المجاورة" تحذير من حالة عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية، بداية الحالة عند الثانية والنصف ظهرا وتستمر حتى الخامسة والنصف عصر اليوم مع ​استمرار انعدام الرؤية الأفقية إلى أقل من  500 م بسبب العاصفة الترابية.     

 

وفي  الرياض "عفيف وتشمل الدوادمي والمجمعة والأجزاء المجاروة" تحذير من حالة عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية بدأت عند الثانية والربع وتستمر إلى الخامسة والربع عصر اليوم مع​استمرار انعدام الرؤية الأفقية إلى أقل من  500م بسبب العاصفة الترابية، وهطول أمطار رعدية.

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