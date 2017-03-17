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وظائف شاغرة بشركة مصفاة أرامكو السعودية

أريبيان بزنس
الجمعة، 17 مارس 2017
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وظائف شاغرة بشركة مصفاة أرامكو السعودية

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية (ساسرف) عن وظائف هندسية شاغرة للرجال، لحملة درجة البكالوريوس، للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل شرق المملكة.

 

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني أن ذلك وفق الوظائف والمؤهلات التالية:

 

مهندس إزالة العيوب الكهربائية:

 

درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، أو ما يعادلها.

 

مهندس كهرباء (تصميم):

 

درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، أو ما يعادلها.

 

مهندس تحول:

 

درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

 

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ومستمر حتى تاريخ 14/ 5/ 2017.

 

للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف، يرجى الضغط هنا

 

 

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