اصابة 10 أشخاص في انفجار فوهة بركان "اتنا" بجزيرة صقلية الايطالية

كاتانيا (ايطاليا) - 16 - 3 - أصيب عشرة من متسلقي الجبال جراء شظايا انفجار حممي قوي بأحدى الفوهات النشطة في بركان "اتنا" شمال شرق جزيرة صقلية الايطالية بحسب وكالةالأنباء الكويتية (كونا).

وأشارت صحيفة ديلي ميل إلى إصابة ربيكا موريلي مذيعة بي بي سي وطاقم العمل معها.

وذكر المعهد القومي لعلوم الطبيعة الجيولوجية والبراكين بمدينة كاتانيا في بيان ان انفجارا قويا وقع اليوم على ارتفاع 2700 متر على سفح بركان (اتنا) نتيجة انسكاب الحمم من احدى فوهات البركان النشطة بالثلوج المتراكمة ما أدى الى تطاير شظايا حممية ملتهبة الى مسافات بعيدة.

وأوضح البيان ان الشظايا المتناثرة على جبل البركان المطل على البحر بمنطقة بلدة "نيكولوزي" طالت مجموعة سائحين من مستلقي الجبال اقتربوا من مجرى الحمم ما أسفر عن اصابة عشرة منهم بحروق نقلوا على أثرها الى مستشفى مدينة كاتانيا القريبة لتلقي العلاج.