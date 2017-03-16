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مصر: شحنات بترول أرامكو تصل السويس أو الإسكندرية خلال أيام

أريبيان بزنس
الخميس، 16 مارس 2017
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مصر: شحنات بترول أرامكو تصل السويس أو الإسكندرية خلال أيام

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري أن اتفاق استيراد البترول من المملكة العربية السعودية من خلال شركة أرامكو العملاقة للنفط سيتم استئنافه بنفس الشروط والعقد السابق الاتفاق عليه قبل وقف الشحنات.  

 

ووفقاً لوسائل إعلام مصرية، قال طارق الملا في تصريحات صحفية مساء أمس الأربعاء إنه تجري حاليا المشاورات الفنية فيما يتعلق بخطوط سير الناقلات وموانئ التفريغ هل ستكون ب‍السويس أم الإسكندرية.

 

وحول توقعاته لتوقيت بدء استئناف توريد شحنات البترول من أرامكو، أكد الوزير المصري أنها ستكون في القريب العاجل مشيراً لأن ذلك قد يتم نهاية هذا الشهر أو بداية أبريل/نيسان القادم. 

 

وكان مسؤول في وزارة البترول المصرية قال في الأسبوع الماضي إن شركة النفط السعودية الحكومية أرامكو ستستأنف توريد المنتجات البترولية إلى مصر بعد نحو ستة أشهر من توقفها بشكل مفاجئ. وأضاف أن من المقرر الانتهاء من تحديد الإطار الزمني لاستقبال شحنات أرامكو قريباً جداً.

 

وكانت السعودية اتفقت في أبريل/نيسان 2016 على توريد 700 ألف طن من المنتجات النفطية المكررة لمصر شهرياً لمدة خمس سنوات لكن الشحنات توقفت في أكتوبر/تشرين الأول 2016 وسط توترات سياسية بين البلدين.

 

وفي الشهر الماضي، اتفقت مصر مع العراق على إمدادها بمليون برميل شهرياً بدءاً من مارس/آذار الحالي في إطار مساعي القاهرة للبحث عن مصادر إضافية لاستيراد الخام بعد وقف شحنات أرامكو.

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