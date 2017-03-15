أرامكو السعودية تستأنف توريد شحناتها البترولية لمصر قريبا

(رويترز) - قالت وزارة البترول المصرية اليوم الأربعاء إن شركة النفط السعودية الحكومية أرامكو ستستأنف توريد المنتجات البترولية إلى مصر بعد نحو ستة أشهر من توقفها بشكل مفاجئ.

وذكر مسؤول بوزارة البترول المصرية لرويترز اليوم أن من المقرر الانتهاء من تحديد الإطار الزمني لاستقبال شحنات أرامكو قريبا جدا.

وقالت وزارة البترول في بيان "تم الاتفاق على استئناف الجانب السعودي توريد شركة أرامكو شحنات المنتجات البترولية وفقا للعقد التجاري الموقع بين هيئة البترول وشركة أرامكو وجاري حاليا تحديد البرامج الزمنية لاستقبال الشحنات تباعا."

وأضافت أن تعليق الشحنات في أكتوبر تشرين الأول كان لظروف تجارية خاصة بأرامكو "في ظل المتغيرات التي شهدتها أسعار البترول العالمية في الأسواق خلال الفترة الماضية وقيام السعودية بتخفيض في مستوى إنتاجها من البترول وتزامن ذلك مع أعمال خاصة بالصيانة الدورية لمعامل التكرير."

وقال المسؤول بالوزارة الذي طلب عدم ذكر اسمه لرويترز في اتصال هاتفي "خلال فترة وجيزة جدا سنكون انتهينا من تحديد مواعيد وأماكن استقبال الشحنات من أرامكو."

وحين سئل عما إذا كانت هذه الفترة تعني أسابيع قال المسؤول "لا.. نتحدث عن فترة وجيزة جدا."

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من أرامكو.

وكانت السعودية اتفقت في أبريل نيسان من العام الماضي على توريد 700 ألف طن من المنتجات النفطية المكررة لمصر شهريا لمدة خمس سنوات لكن الشحنات توقفت في أكتوبر تشرين الأول وسط توترات سياسية بين البلدين.

وفي الشهر الماضي اتفقت مصر مع العراق على إمدادها بمليون برميل شهريا بدءا من مارس آذار الحالي في إطار مساعي القاهرة للبحث عن مصادر إضافية لاستيراد الخام بعد وقف شحنات أرامكو.