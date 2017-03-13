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طاقة

أرامكو السعودية تعين مستشارا إعلاميا للطرح الأولي

أريبيان بزنس
الاثنين، 13 مارس 2017
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أرامكو السعودية تعين مستشارا إعلاميا للطرح الأولي

(رويترز) - قالت مصادر في قطاع النفط إن أرامكو السعودية اختارت اف.تي.آي للاستشارات التي مقرها الولايات المتحدة كمستشار إعلامي عالمي لطرحها العام الأولي المتوقع أن يكون الأكبر في العالم.

 

وفي الأشهر الأخيرة عينت شركة النفط الوطنية العملاقة مستشارين للمساعدة في ترتيب الطرح. وقالت المصادر إن بنوك الاستثمار موليس وإيفركور وجيه.بي مورجان تشيس ستضطلع بدور وإن الاختيار سيقع على مزيد من البنوك.

 

 

وقال أحد المصادر إن اف.تي.آي "ستدعم فريق الاتصالات لدى أرامكو قبيل البيع لإدارة عاصفة الطرح الأولي."

 

 

وقالت المصادر إن المنافس الرئيسي لشركة اف.تي.آي في العرض كان شركة الاستشارات العالمية مجموعة برونزويك. وقالت أرامكو حينما اتصلت بها رويترز إنها "لا تعلق على شائعات أو تكهنات". وامتنع مسؤولون في برونزويك واف.تي.آي عن التعليق.

 

 

ولدى إدارة العلاقات العامة بأرامكو ما يزيد على 200 موظف وهي تتولى نشر مطبوعات الشركة والرد على استفسارات وسائل الإعلام وترتيب المناسبات ومهام أخرى وتدعم وزارة الطاقة بالموظفين وكتابة الخطب.

 

 

وقال سداد الحسيني مستشار الطاقة والمسؤول التنفيذي الكبير السابق بأرامكو "تتفادى أرامكو التواصل المنتظم مع وسائل الإعلام العالمية وفضلت في الماضي أن تدع وزارة البترول تتولى مثل تلك الاتصالات.

 

 

"لكن الآن ومع الاهتمام المتنامي بالطرح العام الأولي وسريان الشائعات والتكهنات المتلقة به فمن الواضح أن الشركة تريد إدارة تلك الاتصالات بطريقة أكثر فعالية واحترافية."

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