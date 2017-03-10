السعوديون: أوبك لن تمدد التخفيضات لتعويض الزيادة في النفط الصخري الأمريكي

(رويترز) - قال مصدران بصناعة النفط لرويترز اليوم الخميس إن مسؤولين سعوديين بارزين بقطاع الطاقة أبلغوا كبريات شركات النفط الأمريكية أثناء اجتماع خلف أبواب مغلقة هذا الأسبوع أنها يجب ألا تفترض أن أوبك ستمدد تخفيضات الانتاج للتعويض على الزيادة في الانتاج من حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وقادت المملكة اتفاقا بين أوبك ومنتجين كبار غير أعضاء بالمنظمة مثل روسيا وقازاخستان لخفض إنتاج الخام العالمي بنحو 1.8 مليون برميل يوميا من أول يناير كانون الثاني وتقريب الفرق بين العرض والطلب.

ومتحدثا يوم الثلاثاء في مؤتمر أسبوع سيرا في هيوستون، عاصمة قطاع الطاقة الأمريكي، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أنه لن تكون هناك أي "خدمات مجانية" لمنتجي النفط الصخري الأمريكيين الذين يستفيدون من صعود أسعار الخام في أعقاب التخفيضات الانتاجية.

وذهب مستشارون بارزون للفالح خطوة أبعد في الاجتماع الذي عقد مساء الثلاثاء مع مسؤولين تنفيذيين من شركات أناداركو وكونوكو فيليبس وأوكسيدنتال بتروليوم وبايونير ناتشورال ريسورسز ونيوفيلد اكسبلوريشن وإي او جي ريسورسز.

وأبلغ مسؤول تنفيذي أمريكي حضر الاجتماع رويترز "قال أحد المستشارين إن أوبك لن تتلقى الضربة عن الزيادة في انتاج النفط الصخري الأمريكي... قال إنه يجب علينا نحن ومنتجي النفط الصخري الآخرين ألا نفترض بشكل تلقائي أن أوبك ستمدد التخفيضات."

وقال المصدران إن السعوديين دعوا إلى الاجتماع لتبادل الآراء بشان السوق وقياس تقديرات انتاج النفط الصخري.

وامتنع متحدث باسم كونوكو عن التعقيب على الاجتماع. ولم ترد الشركات الأمريكية الخمس الأخرى التي شاركت في الاجتماع على طلبات للتعقيب.

وجاء الاجتماع بعد أن التقى محمد باركيندو الأمين العام لأوبك مع صناديق للتحوط ومنتجين للنفط الصخري في هيوستون في وقت سابق هذا الأسبوع سعيا إلى توسيع المحادثات بشان كيفية تقليص وفرة الامدادات العالمية.

وتتوقع الحكومة الأمريكية زيادة قدرها 330 ألف برميل يوميا في انتاج الولايات المتحدة من النفط في 2017 معظمها من النفط الصخري لكن محللين ومنتجين يتوقعون أن الزيادة قد تبلغ أكثر من ضعفي تلك الكمية.

وعلى عكس أوبك والشركات المملوكة للدولة في المنتجين الآخرين غير الأعضاء بالمنظمة الذين وافقوا على خفض الانتاج فإنه لا توجد آلية للمنتجين الأمريكيين المستقلين وشركات النفط العالمية الكبرى لكبح الانتاج