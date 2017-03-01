أرامكو تحصل على أول رخصة لتوليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح في السعودية

أصدرت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية أول رخصة من نوعها في المملكة لمزاولة نشاط توليد الطاقة الكهربائية باستخدام أحد أشكال الطاقة المتجددة وهي طاقة الرياح لصالح شركة "أرامكو" -المملوكة للدولة- في محافظة طريف شمال المملكة.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، قالت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، في بيان لها، إن المشروع مخصص للاستهلاك الذاتي لشركة أرامكو.

وأوضحت "الهيئة" أن إنتاج الطاقة الكهربائية في هذا المشروع يتم من خلال توربين هوائي في مشروع يمثل شراكة ناجحة بين شركة أرامكو وشركة جنرال إلكتريك، حيث تبلغ السعة الإنتاجية لهذا المشروع (2.75) ميغاواط، وهذه الكمية من الكهرباء تكفي لإمداد 250 منزلاً بالكهرباء عوضاً عن استهلاك ما يعادل 19 ألف برميل نفطي سنوياً لإنتاج الكمية ذاتها من الكهرباء.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا المشروع يمثل باكورة مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة، والتي من المزمع أن يبلغ إنتاجها للكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة 9500 ميجا واط من الكهرباء بحلول العام 2030.

وأكدت الهيئة بأنها على أتم الاستعداد لتقديم كل التسهيلات الممكنة لراغبي الاستثمار في هذا النوع من المشاريع.