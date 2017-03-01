دبي تطلق مشروع الوردة الذكية لتوليد الطاقة الشمسية

أطلقت بلدية دبي بمقرها الرئيسي اليوم مشروع الوردة الذكية لتوليد الطاقة الشمسية الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة.

ويأتي هذا المشروع انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة وتوجه الحكومة لجعل الإمارات العربية المتحدة الدولة الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والاستدامة على مستوى العالم.

وأوضح المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، خلال تدشينه المشروع أن هذه " الوردة الذكية " تعد من أفضل أجهزة توليد الطاقة الشمسية وتتميز بنظام تتبع للشمس بشكل تلقائي لإعادة توجيه أسطح الألواح الشمسية مما يزيد من كفاءتها بنسبة تصل إلى 23 بالمائة.

ولفت إلى أن الوردة تتميز بأنها مزودة بتقنية التنظيف الذاتي مما يزيد من كفاءتها بنسبة 60 بالمائة بالمقارنة مع أنظمة الطاقة الشمسية التقليدية مما يخفف أعباء التنظيف ويضمن كفاءة الأداء .

ونوه إلى أن تصميم الوردة يشتمل على آلية تكيف مع الطقس ولا تتأثر كفاءة أدائها مع الظروف الجوية وتوفر فيها نظام تهوية لضمان تحقيق الكفاءة المثلى وتجنب ارتفاع درجة الحرارة الأجهزة.

حضر تدشين المشروع سعادة أحمد بن بيات نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجموعة "دبي القابضة" ومساعدو مدير عام البلدية ومدراء الإدارات وعدد من الشخصيات ذات الاختصاص.