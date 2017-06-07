Arabian business
طاقة

برتامينا الإندونيسية تؤجل بعض مشروعات المصافي بسبب التمويل

أريبيان بزنس
الأربعاء، 7 يونيو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
برتامينا الإندونيسية تؤجل بعض مشروعات المصافي بسبب التمويل

قالت شركة برتامينا الإندونيسية للنفط اليوم الثلاثاء إنها تخطط لتأجيل بعض عمليات تحديث مصافيها بما يشمل مشروعات مشتركة مع كل من روسنفت وأرامكو السعودية لأسباب تتعلق بالتمويل.

 

ووفقاً لوكالة رويترز، فإن التأجيل سيعني أن إندونيسيا -وهي من أكبر مستوردي الوقود في جنوب شرق آسيا- قد تضطر إلى استيراد المزيد من منتجات النفط مقارنة مع ما كان مخطط له من قبل خلال العقد القادم.

 

وقال راتشماد هردادي، مدير المشروعات الضخمة والبتروكيماويات لدى برتامينا، في تصريحات للصحفيين، إن موعد الاكتمال المستهدف تأجل لكي "لا تكون التكلفة عبئاً".

 

وأضاف "هردادي" أن التعديلات كانت لازمة بحيث تناسب المشروعات متطلبات البنية التحتية والاستحواذات في قطاع المنبع.

 

وقال إن اكتمال المرحلة الأولى من مشروع مصفاة باليكبابان الذي سيعزز طاقتها لتصل إلى 360 ألف برميل يومياً مقارنة مع 260 ألف برميل يومياً سيتأجل إلى العام 2020 بدلاً من العام 2019. وأضاف أن المرحلة الثانية التي تهدف إلى تحسين جودة الوقود ستتأجل إلى 2021.

 

وأشار إلى أن برتامينا تنتظر الضوء الأخضر من مجلس إدارة شريكتها أرامكو السعودية بخصوص خططها الرامية إلى تأجيل إتمام تحديث مصفاة سيلاكاب في وسط جاوة البالغة طاقتها 348 ألف برميل لتصبح 400 ألف برميل يومياً بتكلفة 5 مليارات دولار إلى 2023 بدلاً من 2021.

 

وأضاف أن برتامينا تنوي أيضاً أن تناقش مع شريكتها روسنفت، يوم غد الأربعاء، تأجيل استكمال مشروع مصفاة توبان الجديدة إلى 2023-2024 بدلاً من 2021.

 

وستصل طاقة تكرير الخام بمصفاة توبان الجديدة، التي ستتكامل في نهاية المطاف مع مصفاة تي.بي.بي.آي البتروكيماوية التي استحوذت عليها برتامينا أواخر 2015، إلى 300 ألف برميل يومياً.

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

أرامكو السعودية "تستثمر في الغاز الطبيعي والمسال عالمياً بعد الطرح الأولي"

أرامكو السعودية تعين موظفين في سنغافورة لتعزيز النشاط

سعياً لحصة بطرح أرامكو.. كندا تبرز خبرتها في الموارد الطبيعية

أرامكو السعودية "ستنفق 68 مليار ريال على النمو في الأمريكتين"

تعليقات

المزيد في طاقة

"بلاتس" تفرض قيودا على خام التحميل القطري في عملية التسعير

"كهرباء دبي" تبرم عقد صيانة مع شركة "سيمنس" بقيمة مليار وسبعمائة مليون درهم

"كهرباء دبي" تحصل على أدنى سعر لإنجاز المرحلة الرابعة من مجمع للطاقة الشمسية

أرامكو توقع اتفاقية مشروع "صنع في مكة" لدعم السعوديات

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

الخطوط القطرية تخسر 58 مليون ريال يومياً

الهاتف الذكي إتش تي سي HTC U11﻿، هل هو أفضل هاتف ذكي من الشركة؟

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »