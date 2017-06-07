برتامينا الإندونيسية تؤجل بعض مشروعات المصافي بسبب التمويل

قالت شركة برتامينا الإندونيسية للنفط اليوم الثلاثاء إنها تخطط لتأجيل بعض عمليات تحديث مصافيها بما يشمل مشروعات مشتركة مع كل من روسنفت وأرامكو السعودية لأسباب تتعلق بالتمويل.

ووفقاً لوكالة رويترز، فإن التأجيل سيعني أن إندونيسيا -وهي من أكبر مستوردي الوقود في جنوب شرق آسيا- قد تضطر إلى استيراد المزيد من منتجات النفط مقارنة مع ما كان مخطط له من قبل خلال العقد القادم.