برتامينا الإندونيسية تؤجل بعض مشروعات المصافي بسبب التمويل

قالت شركة برتامينا الإندونيسية للنفط اليوم الثلاثاء إنها تخطط لتأجيل بعض عمليات تحديث مصافيها بما يشمل مشروعات مشتركة مع كل من روسنفت وأرامكو السعودية لأسباب تتعلق بالتمويل.
ووفقاً لوكالة رويترز، فإن التأجيل سيعني أن إندونيسيا -وهي من أكبر مستوردي الوقود في جنوب شرق آسيا- قد تضطر إلى استيراد المزيد من منتجات النفط مقارنة مع ما كان مخطط له من قبل خلال العقد القادم.
وقال راتشماد هردادي، مدير المشروعات الضخمة والبتروكيماويات لدى برتامينا، في تصريحات للصحفيين، إن موعد الاكتمال المستهدف تأجل لكي "لا تكون التكلفة عبئاً".
وأضاف "هردادي" أن التعديلات كانت لازمة بحيث تناسب المشروعات متطلبات البنية التحتية والاستحواذات في قطاع المنبع.
وقال إن اكتمال المرحلة الأولى من مشروع مصفاة باليكبابان الذي سيعزز طاقتها لتصل إلى 360 ألف برميل يومياً مقارنة مع 260 ألف برميل يومياً سيتأجل إلى العام 2020 بدلاً من العام 2019. وأضاف أن المرحلة الثانية التي تهدف إلى تحسين جودة الوقود ستتأجل إلى 2021.
وأشار إلى أن برتامينا تنتظر الضوء الأخضر من مجلس إدارة شريكتها أرامكو السعودية بخصوص خططها الرامية إلى تأجيل إتمام تحديث مصفاة سيلاكاب في وسط جاوة البالغة طاقتها 348 ألف برميل لتصبح 400 ألف برميل يومياً بتكلفة 5 مليارات دولار إلى 2023 بدلاً من 2021.
وأضاف أن برتامينا تنوي أيضاً أن تناقش مع شريكتها روسنفت، يوم غد الأربعاء، تأجيل استكمال مشروع مصفاة توبان الجديدة إلى 2023-2024 بدلاً من 2021.
وستصل طاقة تكرير الخام بمصفاة توبان الجديدة، التي ستتكامل في نهاية المطاف مع مصفاة تي.بي.بي.آي البتروكيماوية التي استحوذت عليها برتامينا أواخر 2015، إلى 300 ألف برميل يومياً.المزيد من أخبار السعودية
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