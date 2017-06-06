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طاقة

"بلاتس" تفرض قيودا على خام التحميل القطري في عملية التسعير

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 6 يونيو 2017
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"بلاتس" تفرض قيودا على خام التحميل القطري في عملية التسعير

قالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس لتسعير النفط يوم الثلاثاء إنها لن تدرج تلقائيا الخام المحمل من قطر ضمن معيار الشرق الأوسط بعد أن قطعت السعودية ودول عربية أخرى العلاقات مع الدوحة في خطوة عرقلت مسارات الشحن التقليدية.

وفي غضون ساعات، حظرت الإمارات استخدام جميع السفن القادمة من وإلى قطر نقطة الرسو في الفجيرة، أحد أهم مواقع التزود بالوقود

ومن المستبعد أن تؤثر خطوة بلاتس تأثيرا كبيرا على سوق النفط بوجه عام لأن قطر أحد أصغر المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول، حسب وكالة رويترز للأنباء.

وقد تؤثر أي اضطرابات في صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر، أحد كبار اللاعبين بالقطاع على المستوى العالمي، سلبا على الأسعار لكن لا يوجد مؤشر حتى الآن على حدوث ذلك.

وعادة ما يجرى تحميل خام الشاهين من قطر على متن ناقلات عملاقة تحمل معه خامات خليجية أخرى مما يعني أن مرونة الحركة أمر بالغ الأهمية لنقل النفط خارج المنطقة.

وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس في مذكرة لعملائها "من المعتاد في الخليج أن يتم تحميل ناقلات النفط العملاقة بمزيج يتضمن خامات نفطية من الكويت والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان".

وأضافت "لهذا، فإن القيود المفروضة على السفن المتجهة إلى قطر والضبابية المصاحبة لها قد تؤثر على القيمة الجوهرية لتحميل الخام من قطر بما في ذلك الشاهين".

وفرضت الرياض حظرا بحريا مماثلا. وتقول مصادر تجارية إن شحنات الشاهين عادة ما يتم تحميلها على ناقلات نفط عملاقة في السعودية قبل الإبحار إلى آسيا.

ويجرى إدراج تعاملات وطلبات وعروض خام الشاهين القطري المتوسط الكبريت في تقييم بلاتس لسعر دبي القياسي، الذي تستند إليه الغالبية العظمي من تداولات النفط في آسيا، منذ يناير كانون الثاني 2016.

ومعيار دبي القياسي مدعوم بخامات دبي وعمان ومربان وزاكوم العلوي بأبوظبي إلى جانب خام الشاهين.

وقالت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني إن تحميل خام الشاهين القطري قد لا يتم ترشيحه في عملية تقييم بلاتس دبي لأسعار الخام بدون موافقة مشتركة بين المشتري والبائع.

وأضافت "كان أداء الشاهين جيدا منذ إدراجه بسلة دبي في يناير 2016 باعتباره خاما قابلا للتسليم. هذه المراجعة هي لضمان أن معيار دبي القياسي لن يتأثر سلبا بالضبابية الحالية المحيطة بعلاقات قطر مع جيرانها الخليجيين".

وقالت بلاتس إن المشترين والبائعين يمكنهم الاتفاق على تبديل تحميلات شحنات الشاهين لكن لا يجب على البائعين فرض ذلك.

وكان يسمح للبائعين في نافذة بلاتس للتجارة في السابق بتسليم أي من الخامات الخمس التي تشكل معيار دبي القياسي دون موافقة المشترين.

تصدر الشركة، وهي وحدة تابعة لستاندرد آند بورز جلوبال، عددا من الأسعار القياسية لسوق النفط الخام بما في ذلك خام برنت المؤرخ.

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