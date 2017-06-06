"بلاتس" تفرض قيودا على خام التحميل القطري في عملية التسعير

قالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس لتسعير النفط يوم الثلاثاء إنها لن تدرج تلقائيا الخام المحمل من قطر ضمن معيار الشرق الأوسط بعد أن قطعت السعودية ودول عربية أخرى العلاقات مع الدوحة في خطوة عرقلت مسارات الشحن التقليدية.

وفي غضون ساعات، حظرت الإمارات استخدام جميع السفن القادمة من وإلى قطر نقطة الرسو في الفجيرة، أحد أهم مواقع التزود بالوقود

ومن المستبعد أن تؤثر خطوة بلاتس تأثيرا كبيرا على سوق النفط بوجه عام لأن قطر أحد أصغر المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول، حسب وكالة رويترز للأنباء.