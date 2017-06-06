"كهرباء دبي" تبرم عقد صيانة مع شركة "سيمنس" بقيمة مليار وسبعمائة مليون درهم

أبرمت هيئة كهرباء ومياه دبي عقداً بقيمة اجمالية بلغت مليار وسبعمائة مليون درهم ومدته 12 عاماً مع شركة "سيمنس" الألمانية يتضمن توفير الخدمات الإشرافية لأعمال الصيانة وإعادة تأهيل قطع الغيار للتوربينات الغازية الخاصة بالمرحلة الثانية من المحطة (K) لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بجبل علي والمرحلة الثالثة من المحطة (H) لتوليد الكهرباء في العوير.

كما مددت الهيئة برنامج الصيانة الإستراتيجي طويل الامد (LTMP ) لتوفير الصيانة لوحدات المحطة (L - المرحلة الثانية) لتوليد الكهرباء وتحلية المياه لمدة سبعة أعوام إضافية.

وفي هذه المناسبة، قال سعادة سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي : "تسعى الهيئة دائماً نحو الأخذ بكل مستجدات التقنية واعادة هندسة العمليات في مختلف قطاعاتها بهدف ترسيخ مكانتها الرائدة ليس على المستوى الوطني فحسب وانما على المستوى العالمي من خلال تقديم خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى المعايير العالمية في الاعتمادية والكفاءة والتوافرية والسلامة."