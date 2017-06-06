Arabian business
طاقة

"كهرباء دبي" تبرم عقد صيانة مع شركة "سيمنس" بقيمة مليار وسبعمائة مليون درهم

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 6 يونيو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
"كهرباء دبي" تبرم عقد صيانة مع شركة "سيمنس" بقيمة مليار وسبعمائة مليون درهم

أبرمت هيئة كهرباء ومياه دبي عقداً بقيمة اجمالية بلغت مليار وسبعمائة مليون درهم ومدته 12 عاماً مع شركة "سيمنس" الألمانية يتضمن توفير الخدمات الإشرافية لأعمال الصيانة وإعادة تأهيل قطع الغيار للتوربينات الغازية الخاصة بالمرحلة الثانية من المحطة (K) لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بجبل علي والمرحلة الثالثة من المحطة (H) لتوليد الكهرباء في العوير.

كما مددت الهيئة برنامج الصيانة الإستراتيجي طويل الامد (LTMP ) لتوفير الصيانة لوحدات المحطة (L - المرحلة الثانية) لتوليد الكهرباء وتحلية المياه لمدة  سبعة أعوام إضافية.

وفي هذه المناسبة، قال سعادة سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي : "تسعى الهيئة دائماً نحو الأخذ بكل مستجدات التقنية واعادة هندسة العمليات في مختلف قطاعاتها بهدف ترسيخ مكانتها الرائدة ليس على المستوى الوطني فحسب وانما على المستوى العالمي من خلال تقديم خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى المعايير العالمية في الاعتمادية والكفاءة  والتوافرية والسلامة."

وأوضح سعادة/ سعيد محمد الطاير أن العقد سيساهم في رفع الكفاءة التشغيلية للمحطات وتحسين الجودة وخفض التكلفة، كما يلزم العقد شركة سيمنس بتوفير الموارد البشرية المتخصصة وكافة المعدات وقطع الغيار لإجراء عمليات الصيانة المخططة لهذه التوربينات والمولدات.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

"كهرباء دبي" تحصل على أدنى سعر لإنجاز المرحلة الرابعة من مجمع للطاقة الشمسية

"كهرباء دبي" ترسي تنفيذ المرحلة الثالثة من المحطة "K" في جبل علي على شركة إسبانية

كهرباء ومياه دبي تحول محطاتها العاملة إلى شبكة طاقة ذكية

"كهرباء دبي" تطلق خدمة "رماس" للذكاء الاصطناعي

تعليقات

المزيد في طاقة

"بلاتس" تفرض قيودا على خام التحميل القطري في عملية التسعير

"كهرباء دبي" تحصل على أدنى سعر لإنجاز المرحلة الرابعة من مجمع للطاقة الشمسية

أرامكو توقع اتفاقية مشروع "صنع في مكة" لدعم السعوديات

السعودية وروسيا.. عمالقة النفط يؤسسان نظاماً عالمياً جديداً للطاقة

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

الأردن يقرر خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر ويلغي ترخيص الجزيرة

الخطوط المغربية تلغي رحلات عبر الدوحة إلى دول عربية

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »