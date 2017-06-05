"كهرباء دبي" تحصل على أدنى سعر لإنجاز المرحلة الرابعة من مجمع للطاقة الشمسية

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن حصولها على أدنى سعر عالمي للمرحلة الرابعة بقدرة 200 ميجاوات بالطاقة الشمسية المركزة لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بلغ 9.45 سنت أميركي للكيلووات ساعة، وذلك عن فتح المظاريف اليوم في مقر الهيئة الرئيسي، حيث تقدمت 4 تحالفات عالمية بعروضها لهذه المرحلة.

وتعمل الهيئة على بناء أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة (CSP) في العالم بنظام المنتج المستقل، في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، حيث ستدخل المرحلة الأولى بقدرة 200 ميجاوات التشغيل الفعلي بحلول إبريل 2021، للوصول الى 1000 ميجاوات بهذه التقنية بحلول عام 2030.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، كانت الهيئة قد دعت الشركات المتخصصة في 4 أكتوبر 2016 للتقدم إلى المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات. وتلقت الهيئة 30 خطاباً من كبرى شركات التطوير العالمية المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية المركزة للمشاركة في 27 أكتوبر 2016، فيما استلمت 7 ملفات تأهيل لشركات وتحالفات عالمية في 5 ديسمبر 2016، وتم ترسية العطاء على المؤهلين منهم في الـ 15 من يناير 2017.