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طاقة

"كهرباء دبي" تحصل على أدنى سعر لإنجاز المرحلة الرابعة من مجمع للطاقة الشمسية

أريبيان بزنس
الاثنين، 5 يونيو 2017
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"كهرباء دبي" تحصل على أدنى سعر لإنجاز المرحلة الرابعة من مجمع للطاقة الشمسية

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن حصولها على أدنى سعر عالمي للمرحلة الرابعة بقدرة 200 ميجاوات بالطاقة الشمسية المركزة لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بلغ 9.45 سنت أميركي للكيلووات ساعة، وذلك عن فتح المظاريف اليوم في مقر الهيئة الرئيسي، حيث تقدمت 4 تحالفات عالمية بعروضها لهذه المرحلة.

 وتعمل الهيئة على بناء أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة (CSP) في العالم بنظام المنتج المستقل، في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، حيث ستدخل المرحلة الأولى بقدرة 200 ميجاوات التشغيل الفعلي بحلول إبريل 2021، للوصول الى 1000 ميجاوات بهذه التقنية بحلول عام 2030.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، كانت الهيئة قد دعت الشركات المتخصصة في 4  أكتوبر 2016  للتقدم إلى المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات. وتلقت الهيئة 30 خطاباً من كبرى شركات التطوير العالمية المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية المركزة للمشاركة في 27 أكتوبر 2016،  فيما استلمت 7 ملفات تأهيل لشركات وتحالفات عالمية في 5 ديسمبر 2016، وتم ترسية العطاء على المؤهلين منهم في الـ 15 من يناير 2017.

وقال سعادة/ سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: " تأتي انجازاتنا تماشياً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والتي تهدف لتوفير 7% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2020، و25% بحلول 2030، و75% بحلول 2050 ، وتحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر. وقد ساهم اهتمام دولة الامارات العربية المتحدة بإنتاج الطاقة المتجددة في تراجع تكلفتها عالمياً، وانخفاض أسعار مناقصات مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في أوروبا والشرق الأوسط".

وأضاف سعادته: "يعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مشروع استراتيجي لتوليد الطاقة المتجددة في موقع واحد في العالم، وفق نظام المنتج المستقل (IPP) ، حيث سيتم توليد 1000 ميجاوات بحلول العام 2020، و5000 ميجاوات بحلول العام 2030 ، وبدأت المرحلة الأولى من المشروع بقدرة 13 ميجاوات في 2013، وتم افتتاح المرحلة الثانية  لإنتاج 200 ميجاوات من الكهرباء في مارس 2017، على أن يتم تشغيل المرحلة الثالثة بقدرة 800 ميجاوات في عام 2020، وتنتهي المرحلة الرابعة من المشروع البالغة قدرتها 200 ميجاوات بحلول 2021 ".

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