«أوليفر وايمان» تكشف عن أربعة توجهات تعيد صياغة قطاع الطاقة العالمي

كشفت شركة «أوليفر وايمان»، الرائدة في الاستشارات الإدارية العالمية، في اصدارها الجديد "لمجلة الطاقة" السنوية، إلى إمكانية نشوء منظومة طاقة عالمية ترتكز على مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد اشترطت الشركة لذلك أن تبدي الحكومات التزاماً كاملاً بالتحول عن نظم الطاقة القائمة حالياً، إلى جانب قيام الشركات ببذل جهود حثيثة للوصول إلى عالم أقل إنتاجاً للكربون.

ومن خلال تسليطها الضوء على أربع توجهات كبرى تهدف إلى إعادة صياغة قطاع الطاقة العالمي، تعكف الشركة على وضع مخطط تفصيلي حول التغير الكبير الذي طال العلاقة بين منتجي الطاقة ومستهلكيها، والتحول من الغرب نحو الشرق في إنتاج التقنيات المستخدمة لتزويد المنظومات منخفضة الانبعاثات الكربونية بالطاقة، وظهور قطاع جديد للنفط والغاز ستهيمن عليه 4 نماذج متميزة للأعمال. وتتمثل تلك التوجهات الكبرى الأربعة بما يلي:

1. لن يتم إحراق الفحم أو استخدام الطاقة النووية كمصدر للطاقة ضمن دول ’منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ‘ (OECD) بحلول عام 2050:

• تشهد معدلات توليد الطاقة بالاعتماد على إحراق الفحم انخفاضاً نهائياً، حيث تم استبدالها في البداية بالغاز الطبيعي الأكثر نظافة، ثم تم التحول بشكل متزايد إلى توليد الطاقة باستخدام المصادر المتجددة والتي تواصل نموها بوتيرة أسرع مما هو متوقع، كما ازدادت حصة المصادر المتجددة في توليد الطاقة بمقدار الضعف كل 5,5 عام. وفي حال استمر هذا التوجه، فإن ما يصل إلى 90% من الطاقة التي تولدها دول ’منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ‘ ستكون من مصادر متجددة بحلول عام 2050. ونظراً لانخفاض تكاليف مصادر الطاقة المتجددة وزيادة انتشارها، فإن الاقتصادات القائمة على الوقود الاحفوري الجديد أو الاستثمار في الطاقة النووية ستفقد جدواها، ولاسيما بالنظر إلى انعدام ’تكاليف الوقود‘ أثناء توليد الطاقة من المصادر المتجددة.