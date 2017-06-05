«أوليفر وايمان» تكشف عن أربعة توجهات تعيد صياغة قطاع الطاقة العالمي

كشفت شركة «أوليفر وايمان»، الرائدة في الاستشارات الإدارية العالمية، في اصدارها الجديد "لمجلة الطاقة" السنوية، إلى إمكانية نشوء منظومة طاقة عالمية ترتكز على مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050.
وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد اشترطت الشركة لذلك أن تبدي الحكومات التزاماً كاملاً بالتحول عن نظم الطاقة القائمة حالياً، إلى جانب قيام الشركات ببذل جهود حثيثة للوصول إلى عالم أقل إنتاجاً للكربون.
ومن خلال تسليطها الضوء على أربع توجهات كبرى تهدف إلى إعادة صياغة قطاع الطاقة العالمي، تعكف الشركة على وضع مخطط تفصيلي حول التغير الكبير الذي طال العلاقة بين منتجي الطاقة ومستهلكيها، والتحول من الغرب نحو الشرق في إنتاج التقنيات المستخدمة لتزويد المنظومات منخفضة الانبعاثات الكربونية بالطاقة، وظهور قطاع جديد للنفط والغاز ستهيمن عليه 4 نماذج متميزة للأعمال. وتتمثل تلك التوجهات الكبرى الأربعة بما يلي:
1. لن يتم إحراق الفحم أو استخدام الطاقة النووية كمصدر للطاقة ضمن دول ’منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ‘ (OECD) بحلول عام 2050:
• تشهد معدلات توليد الطاقة بالاعتماد على إحراق الفحم انخفاضاً نهائياً، حيث تم استبدالها في البداية بالغاز الطبيعي الأكثر نظافة، ثم تم التحول بشكل متزايد إلى توليد الطاقة باستخدام المصادر المتجددة والتي تواصل نموها بوتيرة أسرع مما هو متوقع، كما ازدادت حصة المصادر المتجددة في توليد الطاقة بمقدار الضعف كل 5,5 عام. وفي حال استمر هذا التوجه، فإن ما يصل إلى 90% من الطاقة التي تولدها دول ’منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ‘ ستكون من مصادر متجددة بحلول عام 2050. ونظراً لانخفاض تكاليف مصادر الطاقة المتجددة وزيادة انتشارها، فإن الاقتصادات القائمة على الوقود الاحفوري الجديد أو الاستثمار في الطاقة النووية ستفقد جدواها، ولاسيما بالنظر إلى انعدام ’تكاليف الوقود‘ أثناء توليد الطاقة من المصادر المتجددة.
2. سيفضي تسارع وتيرة الاعتماد على المصادر المتجددة في توليد الطاقة وتوزيع مصادرها إلى نشوء منظومة طاقة لا مركزية وأكثر تعددية بحلول عام 2040:
• من المتوقع تنامي أعداد ’المستهلكين - المنتجين‘ (ممن يقومون باستهلاك وإنتاج الطاقة الكهربائية في آن واحد) على المستوى المحلي، حيث سيتاجرون بالطاقة فيما بينهم محلياً، وسيقومون بتشغيل أنظمة توليد الطاقة على نحو مرن (من خلال الاستجابة الجانبية للطلب، وتجميعه، وإتاحة الخيارات حول زمان وآلية استهلاكهم للطاقة أو بيعها) لضمان توازن تلك الأنظمة. كما سيضطلع هؤلاء بدور أكثر فاعلية ضمن منظومة الطاقة بأكملها.
3. ستتمركز القوة الدافعة لتطوير التكنلوجيا - التي ستحدث نقلة نوعية في قطاع الطاقة - في القارة الآسيوية، وبدرجة أقل في الولايات المتحدة:
• ستتولى الصين بشكل خاص تحديد وتيرة تطور تكنولوجيا الطاقة ونطاق التصنيع منخفض التكلفة من خلال الاستعانة بسوقها المحلية لدعم الإنتاج بكميات ضخمة وتقليص التكاليف، بدءاً من التوربينات الهوائية وحلول الطاقة الشمسية، ومروراً بتكنولوجيا بطاريات التخزين، ووصولاً إلى استخدام شبكات التوزيع الضخمة، إلى جانب السيارات الكهربائية.
4. سيسهم التحول في قطاع الطاقة بإحداث تغيير في قطاع النفط والغاز مما سيفضي إلى نشوء 4 نماذج مختلفة للأعمال تشمل:
• منتجون بكميات ضخمة وتكلفة منخفضة – ستبرز شركات النفط والغاز المحلية التي تعمل في مناطق مختلفة، حيث ستنخفض تكاليف التنقيب والاستكشاف فيها بصورة الكبير، مثل المملكة العربية السعودية.
• المشغلون غير التقليديون – وهم مشغلون يمتازون بالمرونة العالية وانخفاض تكلفة التشغيل. ستسعى هذه الشركات إلى تقليص حجم الاستثمارات الأولية لرأس المال في المشاريع، كما ستركز على استخدام التقنيات الجديدة وذات التكلفة المنخفضة والفعّالة لتقصير مدة دورة حياة المنتجات ذات الجودة العالية، حيث يمكن الوصول بالإنتاج إلى أعلى/أدنى قيمة له وتقديمه ضمن خطوط الإنتاج بسرعة أكبر.
• شركات خدمات متكاملة ومالكة للأصول – ستنشأ شركات طاقة متكاملة ومتعددة التخصصات كنتيجة للجمع بين قدرات شركات النفط العالمية مع إمكانات شركات خدمات حقول النفط وحشدها ضمن قطاع الطاقة العالمي بعد استكمال عملية التحول - بما في ذلك إمكاناتها في مجالات الهندسة، وإدارة المشاريع، والخدمات اللوجستية واسعة النطاق، والقدرات التشغيلية؛ فضلاً عن مهاراتها الخاصة باكتساب الرؤى السياسية وإجراء المفاوضات على الصعيدين الوطني والعالمي.
• المشغلون المدعومون بالتمويل – وهم عبارة عن صناديق الأسهم والبنى التحتية والتي تستثمر في الأصول الناضجة لقطاع النفط والغاز. ويتيح ذلك لشركات النفط العالمية القدرة على استخلاص وإعادة توزيع استثمارات رأس المال ضمن مناطق ذات مستويات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى مشاركتها في نماذج وحلول الأعمال الجديدة في قطاع الطاقة.
وفي هذا السياق، قال الدكتور برنارد هارتمان، رئيس قطاع الطاقة لدى فرع الشرق الأوسط للشركة ’أوليفر وايمان‘: "يتعين على الحكومات توفير الدعم والالتزام بأهداف مؤتمر المناخ ’كوب 21‘، في حين ينبغي للشركات التحلي بالجرأة والمرونة الكافية للوصول إلى منظومة للطاقة تستند بشكل أساسي إلى مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050. وتشكل التوجهات الكبرى الأربعة التي قمنا بتحديدها دوافع رئيسية لتغيير وعرقلة مستقبل القطاع خلال الأعوام القادمة. ولا شك أن الأطراف الراغبة في الاستثمار بجرأة في الابتكار وإعادة التفكير في نماذجهم التشغيلية والمالية سيكونون في وضع أفضل يتيح لهم تحقيق النجاح خلال هذه الفترة الانتقالية".
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