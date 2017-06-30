تأخر إصلاحات بمصفاة الرويس الإماراتية يرفع الطلب على البنزين

من المتوقع أن يظل طلب أبوظبي على البنزين قويا بعد أن تأجلت خطة الإمارة لإعادة تشغيل وحدة ثانوية لإنتاج البنزين في مصفاة الرويس التابعة لها بنحو عام إلى أوائل 2019.

ووفق رويترز، قالت جي.إس للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية يوم الجمعة إنها فازت بطلبية بقيمة 865 مليون دولار لإعادة تشغيل وحدة تكرير مملوكة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) كانت تضررت من نشوب حريق.

وأضافت جي.إس للهندسة والإنشاءات، التي قالت إنها فازت بالعقد لأنها شيدت المصفاة، إنها تسعى للانتهاء من العمل في المصفاة في موعد أقصاه أوائل 2019.