أرامكو السعودية "تستثمر في الغاز الطبيعي والمسال عالمياً بعد الطرح الأولي"

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، أمس الجمعة، أن شركة النفط الوطنية أرامكو تهدف إلى الاستثمار على مستوى العالم في إنتاج الغاز والغاز الطبيعي المسال بعد إجراء طرحها العام الأولي.

وتعتزم الحكومة السعودية إدراج ما يصل إلى خمسة بالمئة من أرامكو في بورصة الرياض وسوق عالمية واحدة أو أكثر في الربع الثاني من 2018. ويعتقد المحللون أن هذا قد يجمع 100 مليار دولار على أساس تقييم أرامكو بتريليوني دولار.

ووفقاً لوكالة رويترز، كشف الفالح أن المشاركين في الاتفاق العالمي على خفض إنتاج النفط قد يدرسون إمكانية تعميق التخفيضات في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. جاءت تصريحات الفالح خلال المنتدى الاقتصادي الدولي المنعقد في سان بطرسبرج.

في المقابل، استبعد نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، أي تغيير سيطرأ على الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط إذا هبطت أسعار الخام. وقال "إذا نزلت الأسعار فلا أعتقد أننا سنعدل الاتفاق". واتفقت روسيا و10 دول أخرى من خارج أوبك في ديسمبر/كانون الأول 2016 على مشاركة المنظمة في خفض الإنتاج للمرة الأولى في 15 عاماً.

وفي الأسبوع الماضي، اتفقت أوبك مع المنتجين المستقلين على تمديد التخفيضات لمدة 9 أشهر أخرى حتى مارس/آذار 2018.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن الفالح قوله أمس إن شركة روسنفت أكبر منتج للنفط في روسيا وشركة النفط الوطنية السعودية أرامكو ستدرسان استثمارات مشتركة في أصول بالمملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل الروسية وحيد الكبيروف، ندرس تسويق النفط مع أرامكو السعودية. والشركة ستبقي على حجم الاستثمارات في 2017 عند مستوى العام 2016. وسننتج 88 مليون طن من النفط هذا العام بانخفاض 2.3 مليون طن عن العام الماضي.

قال كيريل ديمترييف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، أمس الجمعة، إن الصندوق الذي تدعمه الحكومة سيرحب بالاستثمارات السعودية في أوراسيا دريلينج أكبر شركة لخدمات الحقول النفطية بروسيا.

وأعلن الصندوق الروسي يوم الخميس الماضي استحواذه على حصة أقلية في الشركة ضمن كونسورتيوم مع صندوق استثمار إماراتي وشركاء صينيين.

وقال ديمترييف في مقابلة إن من المرجح أن يظل الصندوق الروسي مستثمراً في أوراسيا خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة ويهدف إلى مساعدة الشركة على تطوير أعمالها في الشرق الأوسط.

وقال ديمترييف على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرح "سنرحب بإسهام الشركاء السعوديين في الاستثمارات بأوراسيا دريلينج، نعتقد أنه إذا بدأت هذه الشركة العمل في السعودية فإنها ستكون مثالاً جيداً على التعاون".

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن "الفالح" قوله أمس الجمعة إن السعودية ستدرس الاستثمار في شركة أوراسيا دريلينج.

وقال الفالح، أيضاً، إن من المستبعد أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى ذروته قبل العام 2050.

واتفق وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مع الفالح في الرأي قائلاً إن من غير المرجح أن يصل الطلب إلى ذروته قبل منتصف القرن الحالي.

وقال بن فان بوردن رئيس رويال داتش شل إن الطلب على النفط قد يبلغ ذروته في أواخر العقد الثالث من القرن الحالي أو مطلع العقد الرابع، بينما توقع بوب دادلي وباتريك بويان الرئيسان التنفيذيان لشركتي بي.بي وتوتال أن يبلغ الطلب على النفط الذروة قرب العام 2040.