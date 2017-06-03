أرامكو توقع اتفاقية مشروع "صنع في مكة" لدعم السعوديات

(أريبيان بزنس/ وكالات) - وقعت شركة أرامكو السعودية للنفط اتفاقية مشروع "صُنع في مكة" بالشراكة مع شركة نسما القابضة وجمعية أم القرى الخيرية النسائية.

وقالت الشركة الحكومية، في بيان، إن المشروع يعمل على دعم الأسر المنتجة وإضافة رافد مهم للاقتصاد المحلي وتلبية الطلب على الهدايا التذكارية لضيوف الرحمن.

ويهدف المشروع إلى توطين صناعة الهدايا التذكارية لموسمي الحج والعمرة عن طريق تدريب الفتيات السعوديات وتزويدهن بالمعدات والمهارات اللازمة.

وقال نائب الرئيس لشؤون أرامكو ناصر النفيسي إن الاتفاقية تأتي في إطار مبادرات المواطنة لدعم المرأة في المملكة وتمكينها.

وكانت الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة تبنت مشروع صنع في مكة في العام 2014 بالشراكة مع الهيئة للسياحة والتراث الوطني لتصدير المنتجات إلى الخارج، وفتح أسواق جديدة، وجذب مستثمرين إلى السوق السعودي، بما يتوافق مع رؤية 2030.

وأعلن الأمين العام للغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة، إبراهيم برديسي، في مايو/أيار الماضي، عودة انطلاق مشروع صنع في مكة خلال العام 2017 بعد 4 سنوات من التوقف.

وقال "برديسي" حينها أيضاً إن المشروع أخذ حيزاً كبيراً من الدراسة والإنجاز، وتأخر موعد إطلاقه بسبب أخذ الموافقات الرسمية بين إمارة المنطقة والغرفة، وهناك بعض الترتيبات لإظهار المشروع بالشكل الذي يليق بالحدث.