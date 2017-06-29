"كهرباء دبي" تفوز بثلاث جوائز من "دوت جوف"(.GOV) للحكومة الذكية

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي ثلاث جوائز ضمن الدورة الثالثة من جوائز "دوت جوف" -GOV - للحكومة الذكية التي نظمتها شركة " آي تي بي دوت نت" في دبي وتسلط الضوء على استخدام المؤسسات الحكومية لتقنيات المعلومات.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، فازت الهيئة بجائزة "الابتكار في الخدمات الحكومية" عن النظام التجريبي لفحص شبكات الضغط العالي عن بعد باستخدام نظام الروبوت ذاتي القيادة المزود بتقنية الواقع المعزز وإنترنت الأشياء والذي يسهم في تقليل الجهد والوقت لعمليات صيانة كابلات - الجهد العالي - بشكل أكثر كفاءة ودقة مقارنة بالطرق التقليدية.

كما فازت الهيئة بجائزة "أفضل شراكة بين القطاعين العام والخاص" عن خدمة " تيسير" منصة التحصيل الذكي بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني والتي تمكن المتعاملين من سداد فواتيرهم بشكل فوري عبر إيداع الشيكات الصادرة من جميع البنوك في أكثر من 200 جهاز إيداع تابع لبنك الإمارات دبي الوطني وذلك لجميع فئات المتعاملين من ذوي الحسابات الفردية أو المتعددة.