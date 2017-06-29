"كهرباء دبي" تفوز بثلاث جوائز من "دوت جوف"(.GOV) للحكومة الذكية

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي ثلاث جوائز ضمن الدورة الثالثة من جوائز "دوت جوف" -GOV - للحكومة الذكية التي نظمتها شركة " آي تي بي دوت نت" في دبي وتسلط الضوء على استخدام المؤسسات الحكومية لتقنيات المعلومات.
ووفق وكالة أنباء الإمارات، فازت الهيئة بجائزة "الابتكار في الخدمات الحكومية" عن النظام التجريبي لفحص شبكات الضغط العالي عن بعد باستخدام نظام الروبوت ذاتي القيادة المزود بتقنية الواقع المعزز وإنترنت الأشياء والذي يسهم في تقليل الجهد والوقت لعمليات صيانة كابلات - الجهد العالي - بشكل أكثر كفاءة ودقة مقارنة بالطرق التقليدية.
كما فازت الهيئة بجائزة "أفضل شراكة بين القطاعين العام والخاص" عن خدمة " تيسير" منصة التحصيل الذكي بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني والتي تمكن المتعاملين من سداد فواتيرهم بشكل فوري عبر إيداع الشيكات الصادرة من جميع البنوك في أكثر من 200 جهاز إيداع تابع لبنك الإمارات دبي الوطني وذلك لجميع فئات المتعاملين من ذوي الحسابات الفردية أو المتعددة.
وفازت فاطمة المرزوقي ضابط أول فني التقنيات الذكية وذكاء الأعمال في الهيئة بجائزة "أخصائي تقنية المعلومات الشباب" وذلك لمساهمتها الفعالة ضمن فريق عمل تطوير خدمة "رماس" الموظف الافتراضي المدعم بالذكاء الإصطناعي للإجابة عن استفسارات المتعاملين حيث تتميز الخدمة بالقدرة الفائقة على سرعة تحليل وتقييم الأسئلة واستيعاب احتياجات المتعاملين ومن ثم اتخاذ القرار اللازم للإجابة بشكل دقيق.
وأثنى سعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي على جهود شركة " آي تي بي دوت نت " في تكريم إنجازات المؤسسات الحكومية في مجال التحول الذكي.
وقال إن الفوز بهذه الجوائز يؤكد الدور الرائد لهيئة كهرباء ومياه دبي في دعم مبادرة "دبي الذكية" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم عبر تبني الإبداع والابتكار والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة والتوظيف المناسب لها حيث نعمل في إطار خطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن تكون دبي مدينة ذكية ومتكاملة ومتصلة ورؤية الهيئة في أن تكون مؤسسة مستدامة مبتكرة على مستوى عالمي.
وأضاف الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي تستقطب أحدث الحلول والأنظمة التقنية وتسخرها لتحسين تجربة متعامليها والمساهمة في جعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم وقطعت شوطا مهما في التحول الذكي عبر تقنية الواقع الافتراضي الأمر الذي يسهم في تعزيز كفاءة عملياتها ودعم الابتكار في الهيئة.المزيد من أخبار الإمارات
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