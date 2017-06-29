أرامكو السعودية تحدد سعر البروبان في يوليو

قالت شركة أرامكو السعودية التي تديرها الدولة في بيان اليوم الخميس إنها حددت سعر البروبان في عقد شهر يوليو/تموز عند 345 دولاراً للطن انخفاضاً من 385 دولاراً للطن في يونيو/حزيران.

وبحسب وكالة رويترز، فإن سعر بروبان أرامكو معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.