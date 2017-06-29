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أرامكو السعودية تحدد سعر البروبان في يوليو

أريبيان بزنس
الخميس، 29 يونيو 2017
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أرامكو السعودية تحدد سعر البروبان في يوليو

قالت شركة أرامكو السعودية التي تديرها الدولة في بيان اليوم الخميس إنها حددت سعر البروبان في عقد شهر يوليو/تموز عند 345 دولاراً للطن انخفاضاً من 385 دولاراً للطن في يونيو/حزيران.

 

وبحسب وكالة رويترز، فإن سعر بروبان أرامكو معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.

 

وفيما يلي جدول بأسعار عقود أرامكو السعودية للبروبان والبوتان بالدولار الأمريكي للطن:

 

المنتج    يوليو   يونيو   التغير

 

البروبان  345  385  -40

 

البوتان   365  390  -25

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