فيديو: إخماد حريق في مصنع زيوت في الشارقة

أخمدت فرق الدفاع المدني بالشارقة حريق اندلع ظهر أمس في احد مصانع الزيوت بالمنطقة الصناعية 10؛ حيث تحركت فرق الإنقاذ من عدد من المراكز بالشارقة فور ورود البلاغ الى غرفة العمليات بإدارة الدفاع المدني بالشارقة؛ وذلك بحسب العقيد سامي النقبي مدير ادارة الدفاع المدني بالشارقة والذي أكد أن الفرق تحاصر النيران من الأطراف للحيلولة دون انتقالها إلى المصانع المجاورة، وأنه لا إصابات تذكر في حادث الحريق بحسب صحيفة البيان.

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