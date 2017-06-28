تراجع استهلاك الوقود في السعودية لأول مرة منذ 10 سنوات

بلغت كمية الاستهلاك المحلي من الوقود (بنزين وديزل) في السعودية خلال العام 2016 نحو 451.9 مليون برميل مقارنة بـ 480 مليون برميل خلال العام 2015.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية واستند إلى بيانات رسمية، فإن كمية الاستهلاك المحلي من الوقود تراجعت بنسبة 6 بالمئة خلال 2016 مقارنة بكمية استهلاك 2015، كأول عام يحصل فيه تراجع في الاستهلاك المحلي من الوقود خلال عشر سنوات.