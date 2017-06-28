الإمارات: تراجع أسعار الوقـود للشهر الثالث على التوالي

واصلت أسعار الوقود في محطات البنزين بالدولة تراجعها للشهر الثالث على التوالي، حيث سجلت الأسعار المعلنة لشهر يوليو المقبل انخفاضاً بنحو 7.46% للبنزين بأنواعه الثلاثة، و6.6% للديزل، وذلك مقارنة بأسعار مايو الماضي.

وحسب أسعار الوقود المعلنة من قبل وزارة الطاقة أمس وفقا لصحيفة الإتحاد، يصل سعر البنزين 98 الخالي من الرصاص لشهر يوليو المقبل 1.86 درهم للتر انخفاضا من 1.96 درهم للتر في يونيو و2.01 درهم في مايو.

كما تراجع سعر البنزين 95 الخالي من الرصاص لشهر يوليو إلى 1.75 درهم انخفاضا من 1.85 درهم في يونيو و1.90 درهم للتر في مايو.