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طاقة

الإمارات: تراجع أسعار الوقـود للشهر الثالث على التوالي

أريبيان بزنس
الأربعاء، 28 يونيو 2017
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الإمارات: تراجع أسعار الوقـود للشهر الثالث على التوالي

واصلت أسعار الوقود في محطات البنزين بالدولة تراجعها للشهر الثالث على التوالي، حيث سجلت الأسعار المعلنة لشهر يوليو المقبل انخفاضاً بنحو 7.46% للبنزين بأنواعه الثلاثة، و6.6% للديزل، وذلك مقارنة بأسعار مايو الماضي.

وحسب أسعار الوقود المعلنة من قبل وزارة الطاقة أمس وفقا لصحيفة الإتحاد، يصل سعر البنزين 98 الخالي من الرصاص لشهر يوليو المقبل 1.86 درهم للتر انخفاضا من 1.96 درهم للتر في يونيو و2.01 درهم في مايو.

 كما تراجع سعر البنزين 95 الخالي من الرصاص لشهر يوليو إلى 1.75 درهم انخفاضا من 1.85 درهم في يونيو و1.90 درهم للتر في مايو.

أما سعر البنزين 91 فيتراجع سعره إلى 1.68 درهم للتر انخفاضاً من 1.78 درهم في يونيو و1.83 درهم للتر في مايو.

 وبالنسبة لسعر الديزل فيصل سعره إلى 1.84 درهم للتر في يوليو المقبل مقابل 1.90 درهم في يونيو و1.97 درهم في مايو.

وكانت وزارة الطاقة، أعلنت عن تحرير أسعار الوقود في الدولة اعتباراً من مطلع أغسطس 2015، واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، حيث يشمل قرار تحرير الأسعار مادتي الجازولين والديزل.

وتخضع سياسة التسعير للمراجعة الشهرية من قبل لجنة متابعة الأسعار المشكلة برئاسة وكيل وزارة الطاقة وعضوية وكيل وزارة المالية والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» والرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية.

وتعقد لجنة متابعة الأسعار اجتماعات دورية وتراقب الأسعار العالمية لمادتي الجازولين والديزل وتعلن في 28 من كل شهر عن أسعار الشهر القادم.

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