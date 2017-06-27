بايونير الأمريكية: السعودية ستتحرك لرفع أسعار الخام

قال رئيس شركة بايونير ناتشورال ريسورسز الأمريكية لإنتاج النفط الصخري يوم الثلاثاء إن السعودية ستتحرك على الأرجح لدعم أسعار النفط بعد الهبوط الذي شهدته مؤخرا من أجل تعزيز ماليتها العامة.
وهوت أسعار النفط في الأسابيع القليلة الماضية رغم تحرك السعودية وأعضاء آخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الشهر الماضي للحد من تخمة المعروض الذي ساهم في زيادته انتعاش إنتاج النفط الصخري الأمريكي، حسب رويترز.
وقال تيم دوف الرئيس التنفيذي للشركة في مؤتمر في نيويورك "أنا شخصيا أعتقد أن (سعر النفط) الذي لدينا الآن لن يستمر. السبب كلمتان: العربية السعودية. هم لا يمكنهم أن يكون لديهم سيناريو يكون فيه السعر 43 أو 44 دولارا للبرميل ويدعم ميزانياتهم العامة".
وأضاف أنه على الرغم من تخمة المعروض فإن بايونير لا تخطط لوقف حفر حقول جديدة.
وتابع يقول "لن نتوقف عن الحفر لأن هذا قد يكون أنسب وقت تنخفض فيه تكاليف الحقول عن أي وقت آخر".
وقال دوف "يمكننا تقليص حجم الإنتاج مع الإبقاء على الربحية حتى عند سعر 45 دولارا (للبرميل)".
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