بايونير الأمريكية: السعودية ستتحرك لرفع أسعار الخام

قال رئيس شركة بايونير ناتشورال ريسورسز الأمريكية لإنتاج النفط الصخري يوم الثلاثاء إن السعودية ستتحرك على الأرجح لدعم أسعار النفط بعد الهبوط الذي شهدته مؤخرا من أجل تعزيز ماليتها العامة.

وهوت أسعار النفط في الأسابيع القليلة الماضية رغم تحرك السعودية وأعضاء آخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الشهر الماضي للحد من تخمة المعروض الذي ساهم في زيادته انتعاش إنتاج النفط الصخري الأمريكي، حسب رويترز.

وقال تيم دوف الرئيس التنفيذي للشركة في مؤتمر في نيويورك "أنا شخصيا أعتقد أن (سعر النفط) الذي لدينا الآن لن يستمر. السبب كلمتان: العربية السعودية. هم لا يمكنهم أن يكون لديهم سيناريو يكون فيه السعر 43 أو 44 دولارا للبرميل ويدعم ميزانياتهم العامة".