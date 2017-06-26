السعودية تقود نمو واردات إسبانيا من النفط في أبريل

أظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين أن واردات إسبانيا من النفط الخام ارتفعت نحو 1 بالمئة على أساس سنوي في أبريل/نيسان إلى 5.32 مليون طن وسجلت الشحنات السعودية والعراقية والجزائرية أكبر زيادات بالنسبة المئوية.

وونقلت وكالة رويترز قول الهيئة المعنية باحتياطيات الطاقة الاستراتيجية بإسبانيا في نشرتها الشهرية إن منطقة الشرق الأوسط باتت أكبر مورد لإسبانيا في أبريل/نيسان للمرة الأولى منذ يناير كانون/الثاني 2012.

وتراجعت الشحنات من دول أوبك، التي اتفقت على خفض الإنتاج هذا العام، 4.4 بالمئة إلى 2.538 مليون طن.