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طاقة

السعودية تقود نمو واردات إسبانيا من النفط في أبريل

أريبيان بزنس
الاثنين، 26 يونيو 2017
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السعودية تقود نمو واردات إسبانيا من النفط في أبريل

أظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين أن واردات إسبانيا من النفط الخام ارتفعت نحو 1 بالمئة على أساس سنوي في أبريل/نيسان إلى 5.32 مليون طن وسجلت الشحنات السعودية والعراقية والجزائرية أكبر زيادات بالنسبة المئوية.

وونقلت وكالة رويترز قول الهيئة المعنية باحتياطيات الطاقة الاستراتيجية بإسبانيا في نشرتها الشهرية إن منطقة الشرق الأوسط باتت أكبر مورد لإسبانيا في أبريل/نيسان للمرة الأولى منذ يناير كانون/الثاني 2012.

وتراجعت الشحنات من دول أوبك، التي اتفقت على خفض الإنتاج هذا العام، 4.4 بالمئة إلى 2.538 مليون طن.

ولكن واردات السعودية ارتفعت 63.5 بالمئة إلى 682 ألف طن، وقفزت الواردات العراقية 243 بالمئة إلى 495 ألف طن، في حين صعدت الشحنات الجزائرية 220 بالمئة إلى 96 ألف طن.

وزادت الواردات من الدول غير الأعضاء في أوبك 5.9 بالمئة إلى 2.785 مليون طن.

وفي الفترة بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان ارتفع إجمالي واردات إسبانيا من النفط الخام 1.1 بالمئة إلى 21.66 مليون طن.

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