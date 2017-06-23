روسيا أكبر مورد نفط للصين في مايو

أظهرت بيانات الجمارك الصينية اليوم الجمعة أن صادرات روسيا من النفط الخام إلى الصين بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً في مايو/أيار لتصل إلى 1.35 مليون برميل يومياً وهو ما يجعل روسيا أكبر مورد للصين تتبعها أنجولا ثم السعودية.

ووفقاً لوكالة رويترز، فإن صادرات النفط السعودي إلى الصين ازدادت 8.6 بالمئة على أساس سنوي في مايو/أيار إلى 1.04 مليون برميل يومياً.