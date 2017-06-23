روسيا أكبر مورد نفط للصين في مايو

أظهرت بيانات الجمارك الصينية اليوم الجمعة أن صادرات روسيا من النفط الخام إلى الصين بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً في مايو/أيار لتصل إلى 1.35 مليون برميل يومياً وهو ما يجعل روسيا أكبر مورد للصين تتبعها أنجولا ثم السعودية.
ووفقاً لوكالة رويترز، فإن صادرات النفط السعودي إلى الصين ازدادت 8.6 بالمئة على أساس سنوي في مايو/أيار إلى 1.04 مليون برميل يومياً.
وكانت روسيا أيضاً هي أكبر مورد للصين في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2017 حيث بلغ متوسط صادراتها 1.16 مليون برميل يومياً تتبعها أنجولا بصادرات بلغت 1.11 مليون برميل يومياً ثم السعودية بشحنات قدرها 1.1 مليون برميل يومياً بحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية.
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