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طاقة

النفط يتجه لأسوأ أداء في النصف الأول منذ عقدين

أريبيان بزنس
الجمعة، 23 يونيو 2017
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النفط يتجه لأسوأ أداء في النصف الأول منذ عقدين

ارتفع النفط يوم الجمعة معوضا بعض الخسائر الحادة التي مني بها في وقت سابق هذا الأسبوع لكن الخام لا يزال متجها لتسجيل أكبر هبوط في النصف الأول من أي عام منذ 20 سنة رغم تخفيضات الإنتاج الحالية، وفقا لوكالة أنباء رويترز.

وبحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش بلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 45.33 دولار للبرميل مرتفعا 11 سنتا أو 0.2 بالمئة عن سعر الإغلاق السابق.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة تسعة سنتات أو 0.2 بالمئة إلى 42.83 دولار للبرميل.

وهبطت أسعار النفط نحو 20 بالمئة منذ بداية العام رغم الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا منذ يناير كانون الثاني الماضي.

وهذا هو أضعف أداء للنفط في النصف الأول من أي عام منذ 1997 حين أدت زيادة الإنتاج والأزمة المالية الآسيوية إلى انخفاضات حادة في أسعار الخام.

ولا تزال الأسعار منخفضة نحو 15 بالمئة أيضا منذ أن مددت أوبك في 25 مايو أيار العمل بتخفيضات الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من 2018 بدلا من انتهاء سريان اتفاق الخفض نهاية الشهر الحالي.

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