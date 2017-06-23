النفط يتجه لأسوأ أداء في النصف الأول منذ عقدين

ارتفع النفط يوم الجمعة معوضا بعض الخسائر الحادة التي مني بها في وقت سابق هذا الأسبوع لكن الخام لا يزال متجها لتسجيل أكبر هبوط في النصف الأول من أي عام منذ 20 سنة رغم تخفيضات الإنتاج الحالية، وفقا لوكالة أنباء رويترز.

وبحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش بلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 45.33 دولار للبرميل مرتفعا 11 سنتا أو 0.2 بالمئة عن سعر الإغلاق السابق.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة تسعة سنتات أو 0.2 بالمئة إلى 42.83 دولار للبرميل.