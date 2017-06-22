أرامكو لزيوت الأساس تتطلع للإنتاج التجاري من توسعة "ينبع"

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) اليوم الخميس إن شركته تخطط لبدء الإنتاج التجاري لزيت الأساس العالي الجودة من مصفاة ينبع الموسعة في الربع الرابع 2017.

ووفقاً لوكالة رويترز، قال صلاح الدين دردير الرئيس والرئيس التنفيذي للشركة "لوبريف حالياً في مرحلة إتمام الأعمال الميكانيكية وبدء تشغيل أنشطة المشروع المستهدف له أن يبدأ الإنتاج التجاري بحلول الربع الرابع من 2017 لإنتاج زيت الأساس من المجموعة الثانية".

وقال دردير في رد مكتوب على أسئلة لرويترز "سيتم توريد المنتج للسوق المحلية والدولية، مع إعطاء أولوية لطلبات السوق المحلية".

وعادة ما يستخدم زيت الأساس في تشحيم محركات السيارات.

وتتراوح الطاقة الإنتاجية للوبريف -وهي مشروع مشترك بين عملاق النفط الوطني أرامكو ومجموعة جدوى للاستثمار الصناعي- بين 500 و600 ألف طن متري من زيوت التشحيم سنوياً من مصفاتيها في ينبع وجدة. وستزيد طاقة إنتاج الشركة إلى المثلين مع توسعة مصفاة ينبع.

وسترفع التوسعة إجمالي إنتاج لوبريف من مصفاة ينبع إلى 900 ألف طن سنوياً من المجموعة الأولى والثانية من زيوت الأساس.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية لمصفاة ينبع 300 ألف طن سنوياً من المجموعة الأولى من زيت الأساس.

وقال "دردير" إن التوسعة ستسمح للوبريف بإنتاج 600 ألف طن إضافية سنوياً من المجموعة الثانية من زيت الأساس العالي الجودة.

وتابع أن الشركة ستورد منتجاتها إلى أسواق في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وآسيا وأوروبا "مع توريد معظم الإنتاج إلى أسواق مناطقنا الرئيسية في الشرق الأوسط والهند".

وأضاف أن الشركة ما زالت تتوقع أن تبلغ تكلفة أعمال الهندسة والتوريد والبناء للتوسعة مليار دولار.

ودشنت أرامكو السعودية في الآونة الأخيرة علامات تجارية جديدة لزيت الأساس. وقال "دردير" إن لوبريف وقعت اتفاق ترخيص علامة تجارية مع أرامكو سيسمح لها باستخدام أسماء العلامة التجارية لزيت أساس أرامكو السعودية.

وأضاف "سيحقق هذا وفورات مع مصافي زيت الأساس الأخرى التابعة لأرامكو السعودية ويوسع السوق".

ولدى لوبريف مصفاة أخرى لزيوت الأساس في جدة تقع إلى جوار مصفاة نفط متقادمة لأرامكو تورد اللقيم والطاقة إلى لوبريف.

وكانت مصادر قالت لرويترز في العام 2015 إن أرامكو تدرس إغلاق مصفاتها البالغة طاقتها 90 ألف برميل يومياً من الخام في جدة.

وقال دردير إن إغلاق مصفاة جدة لن يؤثر على إنتاج لوبريف من المجموعة الأولى من زيوت الأساس وإن إمداد المستهلكين سيستمر في الوقت الذي توسع فيه لوبريف منشآت إنتاج زيت الأساس من المجموعة الأولى في ينبع.